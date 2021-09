Une revue de l’annee economique 2020-2021

Ce jeudi marque la fin de l’annee economique 2020-2021. L’exercice fiscal 2021-2022 se pointe donc. Ce texte entend passer en revue cette annee qui s’en va. Les elements exposes et analyses pourront, dans une certaine mesure, donner une idee de la performance, en termes economiques, des differents gouvernements qui se sont succede durant l’exercice sous analyse.

D’entree de jeu, il faut souligner a l’encre forte que 2021 aura ete une annee de reprise economique au niveau international. Les perspectives du Fonds monetaire international (FMI) font en effet etat d’une acceleration de la croissance mondiale, qui devrait s’etablir a environ 6% au 30 septembre 2021. On parle de reprise pour insinuer que l’economie mondiale a fait face a une contre-performance historique en 2020, annee durant laquelle le PIB mondial s’est contracte de -3.3% -soit la pire recession economique enregistree depuis la grande depression des annees 1930. Cette importante deceleration, signalons-le rapidement, resulte fondamentalement du <> impose par differents pays au niveau mondial pour faire face a la propagation de la pandemie de Covid-19.

La reprise mondiale signalee sera tres inegale comme d’habitude, et echappera a certains pays -dont Haiti. En effet, pour l’economie haitienne, les perspectives de croissance pour 2021 ne sont pas reluisantes. Ce sera en fait la troisieme annee consecutive de chute du PIB haitien. Performance qui confirmera une veritable crise continue de la production globale en Haiti. Mais ce n’est pas que la variable production de l’economie nationale qui est en crise. 2021 aura en outre ete notamment l’annee de deficits jumeaux abyssaux, de la persistance de l’instabilite des prix, d’une aggravation de l’incidence de la pauvrete et d’une acceleration de l’insecurite alimentaire.

Troissieme annee consecutive de chute du PIB

D’environ 658.3 milliards de gourdes en 2017-2018, le PIB haitien, deja relativement faible, est passe a 647.2 milliards de gourdes en 2018-2019 et 625.6 milliards en 2019-2020. Il s’agit donc des contractions de l’ordre de -1.7% en 2019 et -3.3% en 2020 (meme niveau que la moyenne mondiale). Il est a faire remarquer qu’en une decennie, la contre-performance enregistree en 2020 constitue la plus importante baisse du PIB jamais enregistree par l’economie haitienne depuis celle de -5.7% consecutive au puissant tremblement de terre du 12 janvier 2010 (IHSI, avril 2020).

Les performances desastreuses de 2019 et 2020 sont notamment expliquees par des facteurs d’ordre interne et externe. Au niveau interne, on peut particulierement noter l’environnement politique deletere qui s’installe au pays depuis plusieurs annees, et la recrudescence de l’insecurite caracterisee notamment par la repetition des cas d’enlevement (kidnapping) et le blocage systematique de plusieurs axes routiers strategiques pour le developpement de l’activite economique. Ces facteurs lies essentiellement a la gestion publique ont fait considerablement augmenter le risque pays en 2019 et 2020 et ont mis l’economie a l’agonie.

En 2021, tel que susmentionne, alors que l’economie mondiale s’inscrit dans la reprise, tout montre que l’economie haitienne restera dans la zone de croissance rouge. Elle aura rate le train. Encore une fois. En effet, dans ses estimations d’aout 2021, la Commission economique pour l’Amerique latine et la Caraibe (CEPAL) prevoit une croissance de -1.3% pour Haiti en 2021. Le gouvernement, dans la lettre de cadrage du budget rectificatif 2020-2021, dit s’attendre plutot a une chute de -0.9%. Dans les deux cas, la croissance sera negative. Ce sera la troisieme annee consecutive de contraction economique pour un pays dont le PIB est deja rachitique.

Tout comme en 2019 et 2020, il faut pointer du doigt l’accentuation de la crise politique et <> comme principaux facteurs internes de la decroissance de l’economie en 2021. En outre, il y a la nature qui – cette annee comme en 2010 – trouve un pays non prepare a faire face a ses mouvements normaux. Un tremblement de terre de magnitude 7,2 sur l’echelle de Richter a en consequence catastrophe le grand Sud d’Haiti. Pas encore d’evaluation exhaustive des degats et des pertes economiques, mais ils devraient exceder les 20% du PIB si l’on en croit les premieres evaluations realisees par tele satellite par la Banque mondiale.

L’etau des deficits jumeaux abyssaux en 2021

Le concept deficits jumeaux (twin deficits) – souvent utilise pour caracteriser l’economie americaine du debut des annees 1980 – fait reference a une situation dans laquelle une economie enregistre simultanement un deficit de son budget et de sa balance de paiement. Les deficits jumeaux sont en fait une situation de desequilibre economique qui s’accompagne en general d’une depreciation de la monnaie du pays concerne.

L’economie haitienne s’est confortee dans ce desequilibre depuis plusieurs annees. Pour 2021, les donnees relatives au deficit budgetaire ne sont pas encore connues. Ce deficit etant partiellement finance par la banque centrale, le montant du financement monetaire peut permettre de se faire une idee. Au 30 juin 2021, ce financement avait deja excede les 40.2 milliards de gourdes. Il n’y a donc pas de doute que le deficit sera gigantesque en depit du budget rectificatif tardif publie par le gouvernement en mi-septembre pour essayer regulariser la catastrophe que symboliserait le deficit public de cette annee.

S’agissant de la balance des transactions courantes du pays, elle s’est egalement inscrite dans un cycle de deterioration depuis des annees. Ce ne sera pas different pour 2021. La balance commerciale qui en est une composante s’est completement deterioree en 2021. D’octobre 2020 a juin 2021, alors que les importations ont totalise 3.4 milliards de dollars americains, les exportations ont atteint seulement 700 millions de dollars americains. Il en resulte donc un solde negatif de 2.7 milliards de dollars americains.

Donc, a la lumiere des donnees disponibles, les deficits jumeaux seront sans conteste abyssaux. Le financement monetaire pourra d’ailleurs avoisiner les 50 milliards de gourdes a la fin de l’exercice etant donne les difficultes persistantes du Tresor a mobiliser des recettes durant la 4e trimestre de l’exercice sous analyse en raison de l’insecurite grandissante, la rarete repetee de carburant, et du tremblement de terre du 14 aout qui fait appel a des depenses non prevues.

Persistance de l’instabilite des prix

La stabilite des prix est un des principaux objectifs d’une politique economique. Elle est presente a la fois chez Nicholas Kaldor (1971) dans son fameux carre magique et au niveau de la loi Humphrey-Hawkins (1978) portant sur les objectifs de politique economique. Le fait est que les gouvernements doivent limiter au mieux les fluctuations dans l’economie. Il est en general question de limiter l’inflation et de contenir les fluctuations conjoncturelles de la monnaie. Ce sont entre autres des conditions essentielles a une bonne planification micro et macroeconomique.

Le taux de change a connu de fortes fluctuations entre octobre 2020 et septembre 2020. En effet, d’octobre 2020 au 30 septembre 2021, le taux de fin de periode est passe d’environ 63 gourdes a 98 gourdes pour un dollar americain, soit une depreciation de plus de 55% sur douze mois. Avec cette perte significative, Haiti est en pleine crise de change. Selon Jeffrey A. Frankel et Andrew K. Rose (1996), respectivement professeurs a l’universite de Harvard et de Californie, une crise de change se traduit par une augmentation substantielle du taux de depreciation nominale d’une monnaie. Pour d’autres auteurs, qui se veulent plus specifiques, on parle de crise de change quand une monnaie perd au moins 25% de sa valeur nominale. Le facteur cle pour evoquer ce type de crise economique est en tout cas l'<>. Or, il est clair que le taux de change de la gourde par rapport au dollar a ete largement instable en 2021[1].

Quant a l’inflation, les donnees de l’Institut Haitien de Statistique et d’Informatique (IHSI) disent qu’elle decelere considerablement entre octobre 2020 et juillet 2021 (les donnees pour le reste de l’exercice n’etant pas encore disponibles). Elle est passee de 21.6% a 12.3% sur la periode (elle etait de 25.7% en juillet 2020). C’est une relative bonne nouvelle pour les menages, quoiqu’on constate une augmentation mensuelle de 2.0% de l’inflation entre juin et juillet 2021. Le fait est que l’inflation a decelere considerablement en glissement annuel (juillet 2020 – juillet 2021). Cette deceleration s’explique en partie par la baisse en glissement annuel du taux de change qui est passe de 119.64 gourdes en juillet 2020 a 95.88 gourdes pour un dollar americain ; le change etant tres lie a l’inflation dans cette economie qui importe de plus en plus avec du dollar.

Quid du chomage et de l’insecurite alimentaire en 2021 ?

Les enquetes-menages etant rares en Haiti, il existe des lacunes importantes en matiere de donnees relatives au chomage qui est pourtant un puissant indicateur d’analyse conjoncturelle et structurelle. Il pourrait notamment permettre d’evaluer l’axe portant sur la creation d’emploi omnipresent dans les programmes politiques de tous les candidats.

Le taux de chomage en Haiti a ete officiellement de 30% en 2019-2020 selon les donnees exposees par le gouvernement dans le Plan de relance economique Post-Covid-9 (decembre 2020). Le gouvernement se donnait comme objectif de creer 17 500 emplois en 2021 pour faire passer le chomage a 29.2% au 30 septembre 2021. Il n’y a pas de statistiques pour evaluer cet objectif de creation du gouvernement pour 2021, mais on peut facilement comprendre que l’objectif n’a pas ete atteint. L’economie a meme perdu des emplois, notamment dans le grand Sud ravage par le tremblement de terre ou 2/3 des degats et pertes sont subis par le secteur prive selon les evaluations preliminaires de la banque mondiale. Des pertes d’emplois doivent etre aussi enregistrees au niveau des entreprises forcees de fermer leurs portes en raison de l’insecurite grandissante.

Une augmentation du chomage fait en quelque sorte augmenter l’incidence de la pauvrete (qui excedait deja les 58% de la population haitienne). Et comme l’aggravation du chomage et de l’incidence de la pauvrete s’accompagne dans une certaine mesure de celle de l’insecurite alimentaire, le nombre d’Haitiens en insecurite alimentaire, estime a 4.4 millions depuis le debut de l’annee 2021, s’explose sans doute.

Tout compte fait, les elements exposes dans ce texte sont caracteristiques d’une economie au bord du gouffre. En 2021 comme en 2020 et en 2019, tout ou presque tout est en rouge au niveau de l’economie haitienne. Les differents gouvernements qui se sont succede durant la periode n’ont pas les deplacer de la zone rouge. Sur les trois annees, mise a part la pandemie de Covid-19, il ressort que crise politique, insecurite et catastrophes naturelles sont les principaux freins au developpement de l’activite economique en Haiti. Ce sont en definitive les vieux demons de l’economie en Haiti. Aux chefs de les <>, exercice qui passera par une meilleure gouvernance economique et politique.

Enomy GERMAIN,

Economiste

PDG de PROECO HAITI