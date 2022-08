Une semaine de travail de la PNH

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les agents de la Police Nationale d’Ha?ti (PNH) ont abattu quatre pr?sum?s bandits dont <>, un membre influent du gang des 400 Mawozo, lors de deux op?rations ? Bon Repos et ? Croix-des-Bouquets, ce mercredi 3 ao?t. Cette op?ration s’ajoute ? d’autres conduites ces derniers jours.

<< Le d?nomm? <> du gang des 400 Mawozo, en charge du quartier dit <>, et son adjoint Ronald ainsi connu, ont ?t? tu?s dans des ?changes de tirs avec la police, ? Croix-des-Bouquets. Un fusil AK-47 a ?t? r?cup?r? >>, a confi? au journal Le Nouvelliste le porte-parole de la PNH, l’inspecteur divisionnaire Gary Desrosiers.

Sur la page Facebook de la PNH, dans une autre op?ration, on apprend que <<deux (2) bandits arm?s ont ?t? mortellement bless?s dans des ?changes de tirs avec la Police, ce mercredi 3 ao?t 2022, sur la route Nationale num?ro 1, notamment ? proximit? de l'H?pital Communautaire de Bon Repos.

Ces individus, sp?cialis?s dans le d?tournement de camion de marchandises, avaient en leur possession deux pistolets dont un Smith et Wesson et de s?rie FZS8436, et l’autre de marque Beretta et de s?rie PZ 4893B muni de son chargeur ayant trois (3) cartouches, a indiqu? la PNH.

Dans le cadre de cette intervention polici?re, un autre individu arm? a ?t? touch? par balle et s’est ?chapp?, a indiqu? la PNH.

Toujours ce mercredi 3 ao?t 2022, des policiers du commissariat de Port-au-Prince, assist?s d’un Juge de Paix ont proc?d? ? la confiscation d’une Suzuki, immatricul?e LL-00469, au stade Sylvio Cator. Selon les informations dont dispose la Police Nationale, <>. En repr?sailles, des malfrats ont attaqu? le Commissariat de Portail L?og?ne. Plusieurs d’entre eux ont ?t? mortellement bless?s dans des ?changes de tirs avec la Police, a indiqu? la PNH sans donner plus de d?tails.

La PNH, sur son compte Facebook, a ?galement indiqu? que la Brigade d’Intervention (BI) du sous-commissariat de Cazeau a d?jou?, ce mercredi 3 ao?t 2022, une tentative de d?tournement d’un camion transportant des motocyclettes. Cette attaque a ?t? conduite par deux (2) individus lourdement arm?s, dont l’un a ?t? mortellement bless? dans des ?changes de tirs avec les agents de l’ordre.

Lors de cette tentative de d?tournement de camion transportant une cargaison de motocyclettes, d?jou?e par la Brigade d’Intervention de Cazeau, un pistolet de calibre 9mm, de marque Smith et Wesson a ?t? saisi, selon la PNH.

Mardi 2 ao?t, la Police Nationale d’Ha?ti, dans le cadre d’une op?ration men?e ? Poste Marchand, a confisqu? deux armes automatiques (mod?le AR-15) et deux v?hicules. Les occupants des v?hicules ont pris la fuite sous la pression des policiers des Commissariats du d?partement Ouest 1, mobilis?s pour les intercepter suite ? une alerte lanc?e par le Centre de Renseignement et des Op?rations (CRO).

Les bandits ont laiss? derri?re eux leurs cagoules et les deux v?hicules dont une Mitsubishi DID, immatricul?e AA-40596 et un canter appartenant ? la Mairie de Port-au-Prince. Le v?hicule avait ?t? pris de force par les malfrats qui tentaient de s’?chapper mais ont d? l’abandonner sous les feux nourris des policiers, d?termin?s ? les arr?ter, selon les premiers ?l?ments d’information recueillis sur place.

<>, a inform? la PNH qui, le m?me mardi, a confisqu? un fusil M14 et un chargeur contenant 19 cartouches, ? cit? Doudoune, l’un des quartiers chauds de la commune de la Croix-des-Bouquets.

Cette saisie a ?t? effectu?e suite ? des ?changes de tirs avec des policiers affect?s au commissariat de la Croix-des-Bouquets. Toutefois, le bandit a pris la fuite apr?s avoir ?t? bless? par balle, selon la PNH.

Le vendredi 29 juillet 2022, apr?s une intervention ? D?bussy, impasse Monpremier num?ro 8, la PNH annonce qu’elle recherche Pierre Guintheur <>. Fleurantin Manielita, compagne de ce suspect, est gard?e ? vue ? la DCPJ pour les suites judiciaires

Dimanche 31 juillet 2022, vers les 2 heures, la Police de Cabaret a interpell? John Fran?ois et Wilbert Exum?, respectivement ?g?s de 25 et 29 ans, en possession de deux (2) pistolets de calibre 9mm, a inform? la PNH.

Circulant ? moto et accompagn? de John Fran?ois, le nomm? Wilbert Exume avait en sa possession deux pistolets. Deux (2) chargeurs et une cartouche de calibre 9mm ont ?t? ?galement confisqu?s par la Police.

Hors de Port-au-Prince, la Brigade d’Intervention (BI) du commissariat de St-Louis du Nord a proc?d?, lundi 25 juillet 2022, ? l’arrestation de deux (2) bandits notoires : Mar?us Rochelet et Simon Fredner qui ?taient activement recherch?s pour leur implication pr?sum?e dans les violences arm?es pendant la p?riode pascale dans les bandes de rara et des actes de banditisme li?s aux gangs bas?s dans cette commune.

Par ailleurs, la police de St-Louis du Nord a perquisitionn? la r?sidence de Mar?us Rochelet o? elle a trouv? : 2 fusils automatiques, 1 pistolet de calibre 9mm, 3 chargeurs 9mm, 3 chargeurs pour AK-47, 1 t?lescope, 120 cartouches 5.56, 43 cartouches 9mm, 22 cartouches 12.

Les deux (2) bandits ont ?t? conduits en ?tat au Commissariat de Port-de-paix pour ?tre gard?s ? vue, a inform? la PNH qui, avec les moyens du bord, fait de son mieux en attendant l’arriv?e d’?quipements promis depuis des mois pour renforcer ses capacit?s op?rationnelles pour lutter contre les bandits.

Roberson Alphonse