Une soixantaine de morts et des milliers de déplacés à cause des feux de forets sur l’île de Maui à Hawaï (Etats-Unis)

Les feux de forets sur l’île de Maui à Hawaï (Etats-Unis) ont fait une soixantaine de morts et des milliers de déplacés.

Le bilan des incendies de forêt sur l’île de Maui et la Grande île d’Hawaï continue de s’alourdir. Selon l’agence Reuters, au moins 55 personnes ont été tuées et des milliers d’habitants et de touristes forcés à évacuer. Mais selon le Washington post, le nombre de morts à Maui est déjà de 67 alors que les responsables d’Hawaii avertissent que le décompte final prendra du temps.

Les habitants d’Hawaï se sont lancés dans une course à la recherche de leurs proches disparus vendredi après ces incendies de forêt et les recherches de victimes se poursuivent. C’est pourquoi il est difficile d’établir un bilan définitif. “À partir de demain, nous saurons avec beaucoup plus de certitude combien de personnes ont péri”, a déclaré ce vendredi 11 aout le gouverneur d’Hawaï, Josh Green.

Les autorités ont demandé aux touristes potentiels d’annuler leur voyage. Les dégâts, qui comprennent la dévastation de la ville historique de Lahaina, prendront probablement des années et coûteront des milliards de dollars pour être réparés, ont déclaré les autorités jeudi.

Pour l’instant, les causes de ces incendies, qui se sont déclarés dans la nuit de mardi à mercredi, n’ont pas encore été déterminées. Toutefois, le service météorologique national avait émis des avertissements pour les îles hawaïennes en raison de vents violents et d’un temps sec – des conditions propices aux incendies.

