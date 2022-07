Une vraie ann?e perdue

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Premier ministre Ariel Henry comm?more son premier anniversaire ? la Primature ce 20 juillet. Nomm? par l’ancien pr?sident Jovenel Mo?se deux jours avant son assassinat, Ariel Henry avait trouv? la bonne strat?gie pour convaincre la communaut? internationale de le placer ? la Primature au d?triment de Claude Joseph qui ne cachait pas son ambition de diriger le pays jusqu’aux ?lections. On ignore encore quel engagement le chef du gouvernement avait pris envers les Blancs, mais on peut croire qu’il a tenu promesse s’il peut ?tre encore en poste aujourd’hui.

Arriv? au pouvoir ? un moment de crise politique et s?curitaire aig?e marqu?e par l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se, le Premier ministre Ariel Henry prenait l’engagement de rem?dier ? la situation. La lutte contre l’ins?curit?, l’organisation des ?lections, la relance de l’?conomie, la lutte contre le Covid-19 ?taient entre autres les engagements pris par le chef du gouvernement. Un an plus tard, hormis le Covid-19, qui reste tranquille sans effort du gouvernement, les probl?mes qu’Ariel Henry promettait de solutionner ont empir?. M?me si on ne s’attendait pas ? une solution d?finitive ? ces probl?mes en un an, on ne s’attendait pas non plus ? une telle d?gradation du climat socio-s?curitaire.

Le 20 juillet 2021, Ariel Henry et les membres de son cabinet pouvaient se rendre ? la Primature au Bicentenaire pour la c?r?monie d’installation. Peuvent-ils s’y rendre aujourd’hui pour la pr?sentation du bilan du gouvernement ? Il y a un an, les acteurs du syst?me judiciaire pouvaient se rendre ? leurs bureaux au Bicentenaire. Aujourd’hui, le Palais de justice est sous le contr?le de gangs arm?s. Parall?lement, ces derniers ont r?ussi l’exploit de contr?ler les principales sorties et entr?es de la capitale.

Le Premier ministre Ariel Henry a beau multiplier les promesses de mettre les gangs en d?route, la police nationale d’Ha?ti a beau changer de directeur, la situation s?curitaire du pays tarde ? s’am?liorer. Les cas de kidnapping en s?rie ces derniers jours, les exactions des gangs ? Canaan, ? Martissant, ? Pernier, ? Croix-des-Bouquets ou encore dans l’Artibonite ainsi que les conflits arm?s ? Cit? Soleil prouvent que nous sommes loin et m?me tr?s loin de sortir de l’auberge.

Dans le domaine ?conomique, le Premier ministre Ariel Henry ne fait pas mieux. Le pouvoir d’achat de la population diminue au quotidien face ? la d?pr?ciation acc?l?r?e de la gourde par rapport au dollar am?ricain. Bien entendu il y a la crise en Ukraine, l’inflation mondiale et des param?tres qui ne rel?vent pas du gouvernement ha?tien. Contrebande et corruption n’ont pas cess? et cela rel?ve de ses responsabilit?s.

Ariel Henr, en d?pit de sa gouvernance catastrophique, continue de jouir de la confiance de la communaut? internationale qui l’avait plac? au pouvoir. On se rappelle du tweet des autorit?s am?ricaines ? la veille du 7 f?vrier 2021 qui informait que le Premier ministre allait rester au pouvoir. S’il est vrai que le Premier ministre a la confiance de la communaut? internationale, il n’a jamais eu cependant l’aide n?cessaire pour faire face ? la situation. Confortable d’?tre au pouvoir, Ariel Henry ne s’en plaint pas. On ignore m?me s’il est conscient et inform? que la population vit l’enfer au quotidien.

Pour le pays et pour la population, cette premi?re ann?e d’Ariel Henry est un temps perdu. Une deuxi?me ann?e risque de commencer et de se d?rouler dans les m?mes conditions.