UNESCO : Haïti et la Suisse créent le Groupe pour l’éducation en situation d’urgence

30 ans après l’inauguration – avec le Bénin – du projet de la Route de l’esclave, Haïti lance, aux côtés de la Suisse cette fois, une nouvelle initiative d’envergure à l’UNESCO : le Groupe pour l’éducation en situation d’urgence.

Initié par la République d’Haïti et la Confédération Suisse, le Groupe pour l’éducation en situation d’urgence a officiellement vu le jour le lundi 17 juillet avec la tenue de sa première réunion de haut niveau à l’UNESCO, après plus de six mois de gestation et de travail.

En présence de la Directrice générale, Madame Audrey Azoulay, et devant plus de 120 personnes dont plus de quarante représentants de pays réunis dans la prestigieuse salle du Conseil au siège de l’Organisation, les Ambassadrices d’Haïti et de Suisse ont lancé cette initiative visant à renforcer les efforts mondiaux pour permettre la continuité de l’éducation en contexte de crises et de catastrophes naturelles.

Les deux co-fondatrices ont su, au cours des derniers mois, mobiliser autour d’elles un important noyau de pays clés, notamment : l’Allemagne, le Canada, les Émirats arabes unis, l’Éthiopie, le Japon, la Lituanie, le Niger, la Norvège, les Philippines, la Pologne, le Qatar, etc.

Il n’est plus à démontrer que l’éducation fait trop souvent les frais des conséquences liées aux conflits armés, aux crises politiques, aux catastrophes naturelles et aux effets du changement climatique mondial. Ces situations d’urgence handicapent non seulement l’avenir de millions d’écoliers à travers le monde, mais également l’avenir de la société en général, maintenant ainsi de nombreux pays dans une spirale de sous-développement. À cause de ces crises, l’accès à l’éducation et à un environnement d’apprentissage propice aux jeunes devient de plus en plus difficile.

D’où le bien-fondé de cette initiative qui vise à garantir l’accès à une éducation de qualité à la fois inclusive et équitable en contexte d’urgence. L’idée est de contribuer au redressement des communautés vulnérables, tout en travaillant à réduire les risques de catastrophe dans l’éducation. Il faut poser des jalons pour que les systèmes éducatifs deviennent plus résilients et puissent, donc, répondre convenablement aux situations d’urgences.

Le Groupe pour l’éducation en situation d’urgence sera un espace de sensibilisation aux situations de crise mondiale et de partage des expériences. Il sera également consacré au dialogue, à l’engagement et à la mobilisation des ressources éducatives et financières de l’UNESCO pour les situations d’urgence ainsi que des partenaires importants tels que Education cannot wait (ECW), l’UNICEF et le Global Education Cluster, dont les représentants respectifs avaient fait le déplacement depuis New York et Genève pour l’occasion.

Dans ses propos liminaires, la Directrice générale de l’UNESCO, Madame Audrey Azoulay a mis en lumière qu’il « y a aujourd’hui 127 millions d’enfants qui ne sont pas scolarisés parce qu’ils se trouvent dans des situations de crise, victimes de conflits armés, victimes de catastrophes naturelles et climatiques, de déplacements forcés, ou encore de pandémies ». L’UNESCO a, ces dernières années, augmenté de 30% les fonds consacrés à l’éducation en situation d’urgence, notamment l’enseignement à distance, mais également la reconstruction des infrastructures scolaires. « C’est aussi pour le bâti scolaire que nous agissons en Haïti : en évaluant et en renforçant la sécurité de 700 écoles face aux risques sismiques et cycloniques », a conclu la Directrice générale.

Madame Muriel Berset-Kohen, Ambassadrice de Suisse à l’UNESCO, reste convaincue que l’Organisation, leader dans le domaine de l’éducation, a un rôle très important à jouer. Toutefois, elle reconnait que « malgré son importance cruciale et sa valeur, l’éducation dans les situations d’urgence reçoit une part des fonds demandés inférieure à la moyenne car elle n’est pas considérée comme une priorité. » Avant d’ajouter : « il faut remédier à cela. »

Quant à l’Ambassadrice d’Haïti, Madame Dominique Dupuy, elle a souligné les expériences des communautés de Lafond et de Marbial, situées au Sud-Est d’Haïti, où a pris naissance le premier programme en éducation de l’UNESCO en 1947. « Aujourd’hui encore, l’UNESCO demeure un partenaire clé d’Haïti dans le domaine de l’éducation, à travers notamment le Bureau international de l’éducation. C’est maintenant qu’Haïti a le plus besoin de l’UNESCO, aux côtés de toute la population haïtienne qui mise sur l’éducation dans ce combat de titan où les perspectives d’avenir dansent avec le spectre de l’effondrement », a laissé entendre la Déléguée permanente d’Haïti à l’UNESCO.

Dans le cadre de la réponse humanitaire en contexte d’urgence, l’éducation est autant fondamentale que l’alimentation et la santé. Le Groupe pour l’éducation en situation d’urgence vise à renforcer les efforts de l’UNESCO dans le domaine du respect des droits des personnes à l’éducation en situation d’urgence.

Présent à l’UNESCO dans le cadre d’une conférence internationale sur l’éthique des neurotechnologies, l’avocat Jean-Ronel Sistanis, coordonnateur de l’Observatoire haïtien des droits humains (OHDH) en a profité pour assister à la rencontre initiale du Groupe pour l’éducation en situation d’urgence. Très fier de voir Haïti dans une position de leadership au sein de l’Organisation onusienne, il a déclaré : « voilà ce qu’on obtient lorsqu’on choisit les bonnes personnes et que l’on ne bride pas les compétences, les Haïtiens sont toujours capables d’assumer leur grande destinée et leur place dans le monde ».

