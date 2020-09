La dépouille de la juge Ruth Bader Ginsburg sera exposée mercredi et jeudi à la Cour suprême des Etats-Unis, et recevra un hommage national vendredi au Capitole, ont annoncé lundi les deux institutions. La magistrate, une icône féministe et progressiste dont la succession fait l’objet d’une intense bataille politique, sera inhumée dans l’intimité la semaine prochaine au cimetière national d’Arlington, près de Washington, a précisé la Cour suprême dans un communiqué.