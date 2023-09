UTAG, la nouvelle unité de la PNH de lutte contre les gangs, présentée au public

​

​

Haïti : présentation au public de l’Unité Temporaire Anti-Gang (UTAG).

La Police Nationale d’Haïti (PNH) a présenté au public le samedi 23 septembre 2023 sa nouvelle unité spéciale dénommée UTAG, (Unité Temporaire Anti-Gang). Une cérémonie a été organisée pour cette occasion au local de la DGPNH.

Cette unité, souligne la PNH, a pour mission spécifique le démantèlement des foyers de gang à travers la région métropolitaine de Port au Prince et ses environs, ainsi que dans les autres régions du pays. Elle est composée d’agents de plusieurs unités spécialisées de l’institution policière.

Depuis sa mise en place, l’UTAG, selon le haut-commandement de la PNH, participe activement à la lutte contre le grand banditisme dans le pays.

Près de 80 % de la capitale haïtienne est sous le contrôle des bandes armées. Les violences qu’elles commettent font de plus en plus de victimes. Elles ont ainsi causé la mort de plus de 2.439 personnes depuis le début de l’année. De plus, 951 personnes au moins ont été kidnappées sur cette même période, selon les données publiées par les Nations-Unies.

À lire aussi :

Des individus armés ont semé la pagaille à Saut-d’eau, le commissariat de la ville incendié