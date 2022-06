Utilisation des fonds Covid-19 : le MSPP rattrap? par la patrouille

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La Cour sup?rieure des comptes et du Contentieux administratif a ?voqu? une succession d’anomalies dans la gestion de plus de 5 milliards de gourdes allou?es au minist?re de la Sant? publique et de la Population (MSPP) dans le cadre de la r?ponse gouvernementale ? la Covid-19, entre mars 2020 et janvier 2021. Le MSPP, selon un rapport d’audit, a des <> pour un montant de 1,9 milliards de gourdes, 403 millions de gourdes de d?penses avec <>, des contrats pour un montant de 1,6 milliards de gourdes <>. L’un de ces march?s non vis?s par la CSC/CA a ?t? pass? avec la firme Bowang (Xiamen) information and Technologi Co.Ltd pour un montant de 19.6 millions de dollars US pour l’acquisition de fourniture et mat?riels sanitaires. 2 millions de gourdes d?pens?es en absence de visa du contr?leur financier. Selon ce rapport, le MSPP a des march?s budg?tis?s non rep?r?s totalisent 514 millions de gourdes.

<>, selon ce rapport.

<>, peut-on lire dans ce rapport d’audit.

La Cour, selon ce rapport d’audit, a constat? un certain nombre d’anomalies dans le cadre de l’ex?cution des d?penses faites par le MSPP. Comme indiqu? dans le tableau ci-dessous, l’impact financier des anomalies d?cel?es traduit les montants en jeu dans les transactions y relatives. Si elles ne sont pas les plus fr?quentes, les d?penses non justifi?es concernent les transactions financi?rement les plus importantes.

Par ailleurs, le rapport a indiqu? que le visa du contr?leur financier a ?t? constat? manquant sur plusieurs bordereaux. <>