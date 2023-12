UWC Haïti lance un programme de bourses d’études internationales pour les étudiants haïtiens

​

UWC Haïti lance les inscriptions pour un programme de bourses d’études internationales pour les étudiants haïtiens.

Les Collèges du Monde Uni Haïti (United World Colleges-UWC) a lancé un programme de bourses d’études internationales pour les étudiants haïtiens désireux d’étudier à l’étranger. Ce mouvement compte des comités nationaux dans plus de 155 pays dans le monde dont Haïti qui l’a rejoint depuis 2004. Plus de 70 étudiants haïtiens ont déjà bénéficié de la bourse d’excellence de UWC dont Valcourt Honoré qui a partagé son expérience avec Juno7 et Love-Kendy Jourdan qui avait étudié en Allemagne grâce à ce programme de bourses d’études internationales. Le processus d’inscription se fait en remplissant un formulaire d’application en ligne sur http://apply.uwc.org ou du moins en réclamant le formulaire d’admission par mail sur [email protected]. UWC Haiti reçoit des applications jusqu’au 24 Décembre 2023.

“C’était un lundi soir, aux environs de 10:30 lorsque je suis arrivé au campus du UWC de Costa Rica, l’une des 18 institutions UWC dans le monde. Hyper fatigué et timide de m’exprimer en anglais, j’étais chaleureusement accueilli à l’entrée du campus par un groupe d’étudiants d’origines diverses. Je me rappelle avoir passé les 30 premières minutes de la soirée à dire: “Hi, nice to meet you” (Enchanté de vous rencontrer) tout en gardant un sourire serein – même si en réalité je me sentais confus par le fait d’être loin de ma famille”, raconte Valcourt Honoré, un des anciens boursiers haitiens et actuel membre du comité national.

Le processus d’inscription pour les étudiants haïtiens est lancé depuis plusieurs jours. “Le processus de sélection évalue des informations recueillies au moyen d’un formulaire d’application, d’examens écrits, d’entrevues individuelles et de groupe. Les candidats sélectionnés partagent tous un profil similaire de mérite académique exceptionnel et de potentiel de leadership, et sont introduits au monde UWC d’engagement communautaire, d’apprentissage international, de sensibilisation interculturelle et de citoyenneté mondiale. Actuellement, le comité national compte des jeunes professionnels, anciens élèves UWC haïtiens qui sont en mesure d’apporter leur contribution par leurs compétences, leur motivation et leur expérience personnelle”, a expliqué Love-Kendy Jourdan.

Les candidats ou postulants qui auront plus de chances d’être sélectionnés devaient répondre à ces critères selon Love-Kendy Jourdan. Etre de nationalité Haïtienne et résidant en Haïti, ne pas avoir 18 ans accompli avant août 2024, être en NS2 ou NS3 au moment de l’inscription, Potentiel académique confirmé, bonne aptitude en français, être ouvert sur des sujets d’intérêt général, avoir un esprit d’équipe et une capacité d’adaptation à un environnement nouveau.

La sélection des candidats varie d’année en année en fonction de la cohorte sous la discrétion du comité national et des écoles partenaires, a souligné monsieur Jourdan. “On peut assurer que chaque année plusieurs jeunes sont sélectionnés et sont présentés sur nos plateformes en ligne”, a-t-il dit avant d’ajouter qu’une fois le choix des sélectionné est fait, le/la candidat (e) sera orienté (e) par UWC Haïti selon son profil d’application vers une école qui lui correspond.

Love-Kendy Jourdan invite les jeunes à participer. “C’est une expérience qui peut changer votre vie, n’hésitez pas à tenter votre chance. Bon succès aux applicants de cette année”, a-t-il conclu.

Détails sur UWC

Le comité national haïtien des UWC est opérationnel depuis 2004. Constitué d’une équipe de conseillers pédagogiques, de professionnels du monde des affaires et de promoteurs communautaires, le comité travaille avec ardeur pour sélectionner des candidats au programme UWC qui serviront d’ambassadeurs pour la jeunesse haïtienne. Le comité national haïtien reçoit des offres de bourses du comité international pour différents pays. Ces bourses garantissent que les candidats reçoivent des chances égales pour le programme.

Les United World Colleges (UWC) est un réseau comprenant 18 écoles internationales et des comités nationaux dans une centaine de pays. Il propose un programme sur deux ans équivalent aux deux dernières années du programme de l’enseignement secondaire, pendant lesquelles les élèves passent le Baccalauréat International (IB). Créés par le pédagogue allemand Kurt Hahn pendant la guerre froide, leur but est de favoriser les échanges culturels. La première école créée est l’Atlantic College (Pays de Galles), inauguré en 1962. Les étudiants sont sélectionnés à travers le monde en fonction de leurs mérites et de leur potentiel. Les écoles UWC reçoivent des élèves boursiers ainsi que des élèves payant les frais de scolarité.

