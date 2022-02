Vague de condamnations occidentales apres l’invasion russe en Ukraine

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le gouvernement haitien a reagi a l’invasion russe de l’Ukraine ce jeudi 24 fevrier. Dans une <>, le gouvernement <>

Le gouvernement haitien <>, termine cette <> du ministere des Affaires etrangeres.

L’invasion de l’Ukraine declenchee jeudi par le president russe Vladimir suscite une vague de condamnations, notamment en Occident.

Ukraine

“Le monde doit contraindre la Russie a la paix”, a declare le president Volodymyr Zelensky. M. Zelensky a annonce la rupture des relations diplomatiques avec Moscou et accuse la Russie d’avoir “attaque l’Ukraine de facon lache et suicidaire comme […] l’Allemagne nazie pendant la seconde guerre mondiale”.

Etats-Unis

Le president Joe Biden a denonce “l’attaque injustifiee” de la Russie contre l’Ukraine, reprochant a Moscou d’avoir lance une “guerre premeditee qui entrainera des souffrances et pertes humaines catastrophiques”, dont la Russie sera seule “responsable”.

ONU

“President Poutine, au nom de l’humanite, ramenez vos troupes en Russie!” a lance le secretaire general des Nations unies, Antonio Guterres, pour qui cette guerre “doit s’arreter maintenant”. “C’est le moment le plus triste de mon mandat” a la tete de l’ONU, a-t-il ajoute

Union europeenne

“Nous condamnons fermement l’attaque injustifiee de l’Ukraine par la Russie”, ont declare la presidente de la Commission europeenne Ursula von der Leyen et le president du Conseil europeen Charles Michel dans un texte commun denoncant une attaque non-provoquee”.

Les Vingt-Sept preparent un nouveau train de sanctions, le “plus severe jamais mis en oeuvre” contre la Russie, qui la contraindra “a un isolement sans precedent”, a declare Josep Borrell, chef de la diplomatie de l’UE.

Chine

La Chine “comprend les preoccupations raisonnables de la Russie en matiere de securite”, a declare le ministre des Affaires etrangeres, Wang Yi apres que Pekin eut appele “toutes les parties a faire preuve de retenue pour eviter que la situation ne devienne hors de controle”.

France

Le president Emmanuel Macron a condamne “fermement la decision de la Russie de faire la guerre a l’Ukraine” et a exhorte Moscou a “mettre immediatement fin a ses operations militaires”. “La France est solidaire de l’Ukraine. Elle se tient aux cotes des Ukrainiens et agit avec ses partenaires et allies pour que cesse la guerre”, a-t-il assure.

Le Quai d’Orsay a condamne “l’emploi du territoire de la Bielorussie autorise par le regime [du president belarusse Alexandre] Loukachenko pour mener cette agression contre un pays souverain”

Allemagne

L’invasion russe est “une violation eclatante” du droit international qui “remet en cause la paix” en Europe et menace “la vie d’innombrables innocents”, a declare le chancelier allemand Olaf Scholz, dont le pays dit etre pret a “aider massivement” ses voisins, en particulier la Pologne, en cas d’afflux de refugies ukrainiens.

Royaume-Uni

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a condamne les “evenements horribles en Ukraine”, une “catastrophe pour le continent” europeen, deplorant que M. Poutine ait “choisi la voie de l’effusion de sang et de la destruction en lancant cette attaque non provoquee”.

L’archeveque de Cantorbery, Justin Welby, primat de l’Eglise anglicane, et l’archeveque d’York ont denonce “l’attaque horrible et non provoquee contre l’Ukraine”, comme “un acte malefique” et ont dit “prier pour un cessez-le-feu urgent”.

Otan

Le secretaire general de l’Alliance atlantique, Jens Stoltenberg a condamne “fermement l’attaque temeraire et non provoquee de la Russie contre l’Ukraine”.

Il a annonce la tenue d’un sommet des dirigeants de l’Otan en visioconference, vendredi, “pour analyser la marche a suivre” et l’activation des “plans de defense afin de pouvoir deployer la capacite de la force de reaction la ou ce sera necessaire”.

Italie

Le Premier ministre italien Mario Draghi a qualifie l’attaque russe sur l’Ukraine d'”injustifiee et injustifiable”, assurant que l’Union europeenne et l’Otan travaillaient a une reponse immediate.

Conseil de l’Europe

Le Conseil de l’Europe, organisation intergouvernementale a laquelle adhere la Russie et qui avait pris des sanctions contre Moscou apres l’annexion de la Crimee en 2014, a condamne “fermement” l’offensive militaire russe en Ukraine comme une “violation flagrante” de son statut et a promis de prendre “rapidement les mesures necessaires pour repondre a la situation actuelle”, tout en appelant “les autorites russes a une cessation immediate et inconditionnelle des hostilites”.

Turquie

“Nous rejetons cette operation inacceptable”, qui est “un coup dur porte a la paix et a la stabilite regionale”, a declare le president turc Recep Tayyip Erdogan, dont le pays est membre de l’Otan et riverain de la mer Noire, comme la Russie.

Japon

L’attaque russe en Ukraine “secoue les fondations de l’ordre international”, a denonce le Premier ministre japonais Fumion Kishida.

Australie

Le Premier ministre australien Scott Morrison a condamne l'”invasion illegale” de la Russie en annoncant une “deuxieme serie” de sanctions contre des personnes civiles ou morales russes.

Espagne

Madrid “condamne l’agression de la Russie contre l’Ukraine et est solidaire du gouvernement et du peuple ukrainiens”, a tweete le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez.

Pays nordiques

La Finlande et la Suede, non membres de l’Otan, ont condamne l’attaque russe, denoncant separement “une attaque contre l’ordre de securite europeen”.

De son cote, la Norvege, membre de l’Alliance atlantique, a condamne une “grave violation du droit international” et annonce le deplacement de son ambassade de Kiev a Lviv, dans l’ouest du pays. Le Danemark a qualifie le 24 fevrier 2022 de “tache dans l’histoire de la Russie”.

Navalny

“Je suis contre cette guerre […] menee pour dissimuler le vol des citoyens russes et detourner leur attention des problemes […] a l’interieur du pays”, a declare l’opposant russe emprisonne, Alexei Navalny, a l’audience d’un nouveau proces ouvert contre lui.

Avec AFP