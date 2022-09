Vague de r?actions apr?s le meurtre de deux journalistes ? Cit? Soleil

The content originally appeared on: Le Nouvelliste



L’UNESCO et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH) en Ha?ti condamnent avec fermet? le meurtre des journalistes Tayson Latigue et Frantzsen Charles, le 11 septembre ? Cit? Soleil, par des bandits arm?s op?rant dans cette zone, pendant qu’ils ?taient en plein exercice de leur m?tier, peut-on lire dans un communiqu? conjoint, mercredi 14 septembre 2022.

Un cycle de violence est constat? ? l’encontre des journalistes en Haiti. Le 11 janvier 2022, deux journalistes John Wesley Amady et Wilguens Louis-Saint ont ?t? tu?s par des gangs arm?s. Le 23 f?vrier de la m?me ann?e le journaliste ha?tien Maximilien Lazard ?t? tu? par balles alors qu’il couvrait une manifestation. Plusieurs professionnels des m?dias continuent de subir des actes de violence, d’harc?lement, d’intimidation, de s?questration et d’agression de toutes sortes, a observ? le signataires de ce communiqu?.

<>, selon ce communiqu? qui se demande, << sans les journalistes, comment la population peut-elle avoir acc?s ? l'information ? <>, ont appel? ces organisations .

<>, peut-on lire dans ce communiqu?.

<>, soutenu ce communiqu?.

<>, selon ce communiqu? .

RSF choqu?e et pr?occup?e par la violence contre les journalistes

<< RSF est choqu?e et extr?mement pr?occup?e par l'intensification des violences contre la presse en Ha?ti, apr?s l'assassinat des journalistes Tayson Latigue et Frantzsen Charles ? Port-au-Prince. Quatre journalistes, a soulign? le communiqu? de RSF,ont d?j? ?t? assassin?s dans le pays en 2022.

“Le climat d’ins?curit? pour la presse ha?tienne est catastrophique. Les autorit?s nationales doivent renforcer leurs dispositifs de protection pour la profession, et notamment pour les journalistes ind?pendants et la presse en ligne dont le travail d’information est fondamental pour la population ha?tienne >>, a d?clar? Emmanuel Colombi?, directeur du bureau Am?rique latine de RSF, cit? dans ce communiqu?. << Les responsables de la l?che ex?cution de Tayson Latigue et de Frantzsen Charles doivent ?tre au plus vite identifi?s et traduits en justice. L'impunit? quasi-totale des assassinats et disparitions de journalistes en Ha?ti est ? l'origine de ce cercle vicieux de violences contre la presse. Le gouvernement d'Ariel Henry doit imp?rativement enrayer cette spirale infernale." , selon RSF qui est revenu sur les circonstances de ces assassinats.

Dimanche 11 septembre, en plein apr?s-midi, les journalistes Tayson Latigue et Frantzsen Charles ont ?t? assassin?s ? Port-au-Prince, capitale du pays. En compagnie de cinq autres journalistes, ils s’?taient rendus ? Cit? Soleil, un quartier violent et d?favoris? de la capitale, pour r?aliser un reportage sur l’ins?curit? qui s?vit dans la r?gion, suite notamment ? l’assassinat d’une adolescente de 17 ans, Christelle Delva, le 10 septembre 2022. C’est en rentrant d’une interview avec les parents de Christelle Delva que le groupe de journalistes a ?t? attaqu? par un gang arm?. Cinq d’entre eux ont pu s’?chapper in extremis de l’embuscade. Tayson Latigue et Frantzsen Charles ont eux pay? de leur vie leur travail d’information. Les corps des deux journalistes n’ont pour l’instant pas ?t? retrouv?s. Selon plusieurs sources locales, ils auraient ?t? br?l?s sur place apr?s l’ex?cution.

Tayson Latigue travaillait pour le m?dia en ligne Ti Jenn jounalis dont il ?tait le fondateur. Frantzsen Charles ?tait journaliste et reporter pour le journal en ligne FS News Ha?ti. Ils couvraient tous les deux les actualit?s locales et notamment la violence des gangs arm?s qui s?vit depuis des ann?es dans la capitale, peut-on lire dans ce communiqu?.

Selon une source locale consult?e par RSF, “Il y a une sorte de discrimination contre les journalistes des m?dias en ligne dans le pays. On ne les consid?re pas vraiment comme des journalistes et on leur reproche de s’exposer ? des risques insens?s par manque de professionnalisme (…) On soup?onne aussi certains journalistes ind?pendants d’?tre des alli?s des bandits.”

Le 12 septembre sur Twitter, le Premier ministre d’Ha?ti Ariel Henry s’est dit profond?ment choqu? par ce double assassinat et a condamn? un “acte barbare”.

Contact? par RSF, Jacques Lafontant, commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, (soit l’?quivalent du procureur), a signal? qu””? date”, aucune poursuite n’?tait pour l’instant engag?e.

Tayson Latigue et Frantzsen Charles sont les 3e et 4e journalistes tu?s en Ha?ti en 2022, apr?s Wilguens Louissaint et John Wesley Amady, le 6 janvier dernier ? Port-au-Prince.

En 2019, les journalistes P?tion Rospide (Radio sans Fin) et N?h?mie Joseph (radios Panic FM et M?ga) ont eux aussi ?t? assassin?s en lien avec leur travail journalistique, selon RSF. Par ailleurs, depuis le 14 mars 2018, le photojournaliste Vladjimir Legagneur est port? disparu.

Aucune avanc?e significative n’a ?t? communiqu?e par les enqu?teurs dans ces cinq cas, a rappel? RSF. RA