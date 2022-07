Vague d’enl?vements et de d?tournements de camions le week-end ?coul?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le 1er juillet dernier, quatre employ?s de MSC Group ont ?t? tu?s lors du transport d’une cargaison de bois. L’entreprise avait publi? une note pour d?plorer la mort <> de ses employ?s. <>, avait ?crit le MSC Group dans une note le 2 juillet dernier. La situation d’ins?curit? qui pr?vaut dans les sorties sud et nord de la capitale a pouss? les commer?ants du Sud et de l’Artibonite ? organiser des manifestations pour forcer les autorit?s ? r?tablir la paix.

Dans une note vocale circulant sur la messagerie WhatsApp, on pouvait entendre un commer?ant se plaindre du d?tournement de deux camions de ciment. Il confie avoir contract? des pr?ts pour l’achat de cette cargaison. En pleurs, ce commer?ant a expliqu? que les chauffeurs et d?bardeurs sont entre les mains des bandits. <>, a-t-il sanglot?.

Le journal a appris que des malfrats ont d?tourn? des camions de marchandises ? Martissant et ? Canaan. L’information a ?t? confirm?e au Nouvelliste par Changeux M?hu, de l’Association des propri?taires et chauffeurs d’Ha?ti (APCH). <>, a-t-il fulmin?. Changeux M?hu a indiqu? au journal qu’un minibus qui se rendait ? Saut- d’Eau pour la f?te patronale a ?t? intercept? par des bandits. <>, a-t-il pr?cis?.

