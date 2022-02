Vakans, en streaming, cherche des t?l?spectateurs

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Rutshelle, DJ Bullet, Kolonel, Olivier, Sandro et Yani Martelly… La r?union de ce beau monde pourrait laisser esp?rer un grand projet musical. Mais ce n’est pas le cas. C’est une op?ration cin?ma qui est plut?t enclench?e avec en renfort le YouTubeur Jeff 3 Wa et l’actrice Thaina Corvington sous la houlette de Dominique T?l?maque de Alfamega Production.

C’est en R?publique dominicaine que le tournage a lieu en janvier 2021. <>, se souvient Dominique T?l?maque. <>, relate quant ? lui Olivier Martelly, louant au passage le professionnalisme et la discipline de Rutshelle Guillaume et de Dominique T?l?maque. <>, a-t-yl soulign? ? propos du r?alisateur. L’homme, qui compte plus d’une cinquantaine de vid?os dans son palmar?s, fait, avec <>, ses premiers pas dans le cin?ma. Il en est de m?me pour bien d’autres membres de cette ?quipe qu’Olivier Martelly qualifie de <>.

<< Je chantais ? l'?glise, devant une petite une assembl?e de 100 ? 200 personnes. Quand l'envie m a pris d'enregistrer <> pour toute une population, j’ai pris un risque. << Je viens de sortir ''Quoi Qu'il Advienne'', mon troisi?me album, durant la pand?mie. ?a aussi c'est un risque. Je n'insinue pas que ma carri?re est b?tie avec que des risques, mais tout est question de choix et souvent les choix sont risqu?s. Ce n'est pas parce que ma carri?re de chanteuse <> que je ne peux m’ouvrir ? d’autres domaines artistiques. Je suis une artiste et le cin?ma est aussi de l’art. Donc je m’y aventure >>, raconte Rutshelle Guillaume sur son coup d’essai. <>, poursuit celle qui tient le r?le de Mariza dans Vakans. La rebelle a de l’assurance et ne craint pas les d?convenues. Mais il reviendra aux t?l?spectateurs de donner le verdict apr?s avoir visionn? le film.

On retrouve n?anmoins d’autres membres du casting qui ont plus d’exp?rience dans le domaine. En effet, Jeff 3 Wa, qui a d?j? jou? dans plusieurs s?ries ? succ?s, a ?t? contact? par Dominique T?l?maque pour rejoindre la distribution. L’artiste n’a, ? ses dires, eu aucun mal ? se mettre dans la peau de Jude pour les besoins de <>. <>, clame-t-il tout en admettant que travailler avec une production bien plus ?quip?e dans un niveau bien plus professionnel le changeait un peu de ses propres r?alisations. Il loue par ailleurs la confiance que le r?alisateur a plac?e en lui, d’abord en le contactant pour le projet, mais aussi pour la libert? qu’il lui a laiss?e sur son personnage.

Thaina Corvington, actrice de profession, avait quant ? elle d?j? travaill? avec Dominique T?l?maque sur une vid?o de Raymond. C’est d’ailleurs la satisfaction du directeur apr?s cette premi?re collaboration qui l’a pouss? ? contacter la jeune femme pour ce projet bien plus audacieux. <>, confie celle qui t?che aussi de se faire une place dans la chanson, ?voquant entre autres l’atmosph?re convivial qui r?gnait ? la fois sur le plateau et dans la maison o? ils ont tous v?cu pendant le temps du tournage. Pour le r?le de Jenny, elle s’est laiss? guider par les suggestions du ma?tre ? penser de Alfamega Production et le public pourra bient?t juger de sa prestation dans ce nouveau-n? du cin?ma ha?tien dont la grande premi?re se fera le dimanche 6 f?vrier au Little Haiti Convention Center.

<> Avec cette com?die romantique, l’artiste, qui a ?t? tour ? tour producteur, compositeur, chanteur, s’aventure lui aussi dans un domaine autre que la musique o? il avait d?j? fait ses preuves. <>, confie-t-il. Selon le num?ro un de Big O, il y a un vide dans le cin?ma ha?tien. Un vide dont il a pleinement pris conscience avec la cr?ation de Streamwithbigo, qu’il pr?sente comme <>. <>, affirme-t-il.

L’offre de films ha?tiens ?tant maigre et inconsistante face ? une demande grandissante, celui qui a aussi un chapeau d’entrepreneur a choisi de produire son propre film. <>, explique-t-il. Le tournage d?bute peu apr?s, soit en janvier 2021. Pendant environ trois semaines, l’?quipe s’active. Et une ann?e plus tard le produit final est pr?t ? ?tre test? sur le grand public. <>

<> sera disponible, ? partir du 14 f?vrier, sur la plateforme StreamwithBigO, o? les internautes pourront payer pour avoir acc?s au film avec la technique du pay-per-view. Les utilisateurs de MonCash b?n?ficieront d’un prix pr?f?rentiel de 750 gourdes. Partant du principe que tellement de gens poss?dent un smartphone, Olivier Martelly assure que plus de personnes, Ha?tiens et ?trangers (le film sera sous-titr? en anglais) auront acc?s au film en ligne. Il s’appuie sur des ?l?ments comme la qualit? de la production, le choix des acteurs et le script typiquement ha?tien, entre autres, pour encourager avant tout les Ha?tiens ? supporter son travail et celui des autres artistes tr?s adul?s qui l’accompagnent sur ce projet. <>, insiste-t-il en vue d’inciter le public ? prendre le temps de regarder le film. Les retomb?es de cette premi?re r?alisation d?termineront d’ailleurs s’il va continuer sur sa lanc?e. <>, conclut-il, un peu r?veur.