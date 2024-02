Valierie Alcide, représentante d’Haïti au concours Miss Monde, croit que le pays peut se tailler une place dans le top 5

​

​

Valierie Alcide, représentante d’Haïti à Miss Monde, attend le soutien de ses compatriotes et croit que le pays peut se tailler une place dans le top 5.

Belle et élégante, Valierie Alcide a accordé ce jeudi 1er février 2024 une interview à la rédaction de Juno7 sur sa participation au concours Miss Monde qui aura lieu le 2 mars prochain, à New Delhi, en Inde. La Miss World Haïti 2023 représentera le pays à la 71e édition de ce grand concours international. La native du Limbé est très confiante jusqu’à croire que le pays peut se tailler une place dans le top 5 et attend le support des compatriotes haïtiens.

“Avec tout le travail qu’on est entrain de faire, je crois dur comme fer, que cela va donner des résultats positifs. Je crois que cette année Haïti peut se tailler une place dans le top 5”, a-t-elle déclaré fièrement.

Toutefois, la Miss World Haïti 2023 attend le soutien de ses compatriotes afin qu’elle puisse franchir des étapes et atteindre l’objectif fixé. “Je vais représenter Haïti, alors vos supports se révèlent indispensables pour que j’arrive à franchir des étapes, est-ce pourquoi je compte sur vous entièrement”, a-t-elle lâché avant d’ajouter que des petits gestes comme me suivre et me soutenir au concours Miss World de cette année compte. Les gens peuvent télécharger l’application Mobstar, créer un compte, suivez Valierie Alcide et likez les photos. Chaque like est égal à un point. Alors, je compte sur vous, votre support fera la différence.”

Par ailleurs, Valierie Alcide a indiqué que les préparations continuent et tout est presque prêt. L’ancienne étudiante de l’ENARTS s’est dit excitée pour faire valoir nos richesses, nos patrimoines matériels et immatériels. “Et certainement, retourner avec la couronne”, a-t-elle lancé sans langue de bois.

Concernant les feedbacks, l’ancienne étudiante de CEDI est très satisfaite des commentaires mais consciente sur certaines choses qui doivent être corrigées. “Jusqu’ici, les commentaires sont super positifs. Bien sûr, il y aura toujours des points à corriger, mais je suis sur la bonne voie”, a-t-elle dit.

À noter que Valierie Alcide est une habituée des concours de beauté professionnelle. L’ancienne élève du Collège Régina Assumpta a déjà participé à 5 dont deux à l’échelle internationale: Miss Haïti Caraïbes en 2014 où elle a terminé comme Miss Photogénique. Miss Teen Haïti en 2016, où elle a été élue et désignée meilleur talent du concours. Miss Earth International en 2016, qui s’est déroulé aux Phillipines où elle a terminé 3ème meilleur talent de la compétition, ce qui l’a permis de gagner une médaille bronze. Miss Grand International s’est déroulé en Birmanie (aujourd’hui Myanmar) en 2018. Elle a été au top 20 meilleurs costumes. Et en 2022, elle est sortie première dauphine de Miss Haïti 2022. À préciser qu’en 2023, elle a été Miss World Haïti qui est juste une nomination.

Coup d’œil sur Valierie Alcide

Dans la vie professionnelle, Valierie Alcide est cheffe recouvrement de l’Autorité Portuaire Nationale au Cap-Haïtien. Elle a mis sur pied son propre agence de voyage qui est I fly agency. “Voyager avec moi sans exciter, j’offre des prix compétitifs”, a-t-elle profité de souligner lors de l’interview.

Valierie Alcide est aussi membre de Toastmaster International qui l’aide à se perfectionner dans la communication et le leadership. Cette année, elle est secrétaire et responsable logistique pour le secteur 19.

La Miss World Haïti 2023 adore voyager, rencontrer les gens car elle croit fermement que le monde est un livre ouvert et seulement ceux qui voyagent ont la chance de le lire. Elle est une passionnée de l’art en général que ce soit la mode, la peinture, le cinéma. Elle se décrit comme une personne dynamique, créative et curieuse qui cherche constamment à se découvrir en osant rêver grand.

A lire aussi :

Les élèves de Sainte Rose de Lima suivront des cours en visioconférence à cause des balles perdues