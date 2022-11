Varreux lib?r?, ? quand le carburant dans les stations-service ?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le gouvernement a pour plan de rendre le carburant disponible dans les stations-service d’ici ce vendredi, samedi au plus tard, a appris Le Nouvelliste.

Selon ce plan, les h?pitaux, la Police nationale ?tes institutions publiques seront les premiers servis. Ensuite viendront des usines et entreprises strat?giques. Dans le m?me temps, les stations-service seront ravitaill?es. Toutes les stations pendant trois ou quatre jours. Ensuite seulement la vente d?butera partout en m?me temps. Si le plan est respect?.

Pour le moment on n’en est pas encore ? ce stade. Varreux subit un inventaire. Il y a aussi les inspections techniques et s?curitaires. Le contr?le des stocks et la r?paration des routes menant au terminal sont aussi en cours.

Alors que la Police nationale d’Ha?ti (PNH) a annonc? avoir pris le contr?le du terminal de Varreux, longtemps contr?l? par des bandits, le carburant peine ? ?tre distribu?. Le journal a appris que les employ?s n’ont pas pu se rendre sur le site ce lundi 7 novembre. Ce, en raison d’affrontements entre des groupes arm?s de Brooklyn et de Belekou.

Ce lundi apr?s-midi, une source contact?e par Le Nouvelliste a indiqu? que le calme est revenu dans la zone. “Il y avait une situation de tension ce matin, mais tout est calme pour le moment”, a confi? cette source au Nouvelliste.

Dans une vid?o film?e par un m?dia en ligne et circulant sur les r?seaux sociaux, on peut voir les parages du terminal totalement d?gag?. Des carcasses de camions et de containers qui ont ?t? utilis?s par les bandits pour bloquer la route tra?nent sur le sol. Un blind? de la PNH a ?t? film? ? l’entr?e du site. Des camions-citernes sont aussi remarqu?s sur la cour.

Le journal a appris que les op?rations de distribution du carburant devrait d?marrer d?s ce mardi.