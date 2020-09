Ces derniers jours, tout Haïtien qui a quelques gourdes ou quelques dollars suit, avec curiosité, soulagement ou inquiétude, la prise de valeur de la monnaie nationale face au dollar américain. Le dollar qui s’échangeait pour plus de 120 gourdes le 17 août 2020 ne vaut plus ce 28 septembre que 67 gourdes 50 dans les banques et autour de 60 gourdes hors des banques. Le dollar n’est plus rare. C’est la gourde qui vaut cher en cette fin d’exercice fiscal. Si on s…