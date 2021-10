Vers la construction et la rehabilitation de plusieurs ouvrages du grand Sud

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’on n’a pas encore termine l’evaluation des degats causes par le seisme du 14 aout dernier. Mais le MTPTC s’attele a la construction de certains ouvrages detruits ou fortement endommages lors de ce cataclysme. Le premier ouvrage pris en compte par les decideurs est le pont Dumarsais Estime sur la route de Jeremie. Grace a un financement de la Banque mondiale de plus de trois millions de dollars americains, un pont provisoire sera construit et le contrat a ete signe entre le ministere des Travaux publics et les firmes Groupement Matiere / Eccomar le mardi 19 octobre 2021, a la residence officielle du Premier ministre a Musseau.

La signature de cet accord a eu lieu en presence du Premier ministre Ariel Henry. Cet ouvrage dont la construction ne devrait pas depasser une periode de six mois sera un pont provisoire permettant de traverser la riviere. Au dire du ministre des Travaux publics, Wilson Edouard, toutes les dispositions sont deja prises pour le lancement des travaux. L’on s’apprete, a-t-il precise, a transporter les materiaux qui sont deja entreposes dans la capitale haitienne.

Il s’agit, a explique M.Edouard, d’un pont dont la portee est de 80 metres. Ce sera un ouvrage de structure metallique avec deux travees. Le ministre a parle d’une chaussee de quatre metres de large avec des trottoirs d’un metre de chaque cote.

Cette construction, a assure Wilson Edouard, fait partie d’un projet plus large prenant en compte plusieurs autres infrastructures detruites et ou endommagees dans le grand Sud. <>, a affirme le titulaire du MTPT. <>, a-t-il fait savoir.

Selon le ministre le travail sera divise en plusieurs lots et concerne plusieurs institutions publiques, dont la Direction de la Protection civile et la Direction nationale de l’eau potable et de l’assainissement. Il s’agit, entre autres, de la reparation des ouvrages d’art endommages, dont des ponts, des murs de soutenement et la stabilisation des talus. Aussi font partie de ce projet le recalibrage des lits des rivieres, la reparation des ports de cabotage, la demolition, l’enlevement, le traitement et la disposition des debris, le traitement de troncon routiers endommages, la construction d’ouvrages prioritaires sur les routes principales, l’amenagement d’espaces publics…

Vu l’ampleur des degats, le ministre croit qu’il en faut beaucoup plus en termes d’infrastructures pour aider les populations concernees a se relever. Ainsi, la Banque interamericaine de developpement (BID) continuera d’evaluer les degats afin d’apporter sa pierre au le relevement de cette partie du pays. Grace au support financier de cette banque, des interventions, seront effectuees sur la route nationale numero 7 reliant les Cayes a Jeremie. M. Edouard a precise, entre autres, la construction definitive du pont Dumarsais Estime dont l’appel d’offres sera sous peu lance, car, a-t-il soutenu, les etudes pour cette construction sont deja terminees.