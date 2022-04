Vers la premiere edition de Festi Lakay a Bois-Corne

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

C’est officiel ! La premiere edition de Festi Lakay est a Bois-Corne, ce jeudi. Cette section communale de l’arrondissement de Dessalines aura l’insigne honneur d’etre la ville hotesse de ce grand evenement qui fait la promotion de la culture dans ce qu’elle a d’emotions, de partage et de couleurs. Pour les prometteurs, cette initiative s’inscrit dans la demarche de la fondation AFESKM et Jerry Funcity d’apporter une plus-value a la culturelle haitienne en offrant un evenement tourne autour de la culture et deroule hors de la capitale haitienne. A en croire le president de la fondation, Dorcely Louidor, c’est une grande premiere dans la localite de Bois corne.

<>, a fait savoir le responsable, soulignant que la fondation embrasse tout ce qui participe au rayonnement de la culture haitienne dans le monde.

Pour faire de cette premiere un evenement sans precedent, une brochette d’activites est bien concoctee; question de regaler ceux qui y feront le deplacement. De performances aux animations, en passant par les conferences, le public aura droit a une journee pleine et diversifiee en termes d’activites. Les participants apprecieront sans doute l’artiste Ti Pay, le chanteur adule du groupe <>. Ce sera bien sur l’occasion de rencontrer l’artiste et d’entonner avec lui les chansons a succes qui ont fait les beaux jours de ce groupe musical a tendance racine.

Ce n’est pas tout! Le public aura aussi d’autres performances. Zo Mo, Ti Gracia, Chama Chiwawa, Dj Beker, Dj Ricardo, B Garmel, Meel Li, sans oublier Pe Chabi, feront egalement leur show. C’est toute une panoplie d’artistes qui repondront a l’appel de AFESKM et Jerry Funcity et feront les delices de cet evenement. Deja, il est conseille aux villageois et partcipants de bien attacher leur ceinture. L’ambiance et la bonne humeur seront au rendez-vous pour une fete pascale de tonnerre au coeur de ce departement qui a vu les heros de Vertieres proclamer l’independance d’Haiti.

Le Projet AFESKM a fait du chemin. Ayant vu le jour, en France, au lendemain du seisme du 12 janvier 2010 par Dorcely Louidor, cette association a initie un ensemble de projets visant a venir en aide a Haiti. A l’instar d’autres structures internationales, AFESKM faisait partie de la grande cohorte d’organisations qui apportaient leur solidarite, soutien et recorfort aux victimes du seisme et aux gens necessiteux. Elle a participe de maniere considerable aux actions humanitaires sur Haiti depuis une decennie.

Au fil des ans, l’association AFESKM s’est transformee en une fondation legalement reconnue aussi en Haiti. En sus des actions liees a l’education des enfants, a l’assainissement et a la problematique de la detention preventive, entre autres, la fondation promeut la culture et encourage les jeunes talents en les faisant sortir de l’ombre.