Vers la sixieme edition du festival de theatre En lisant

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ticket : Pourquoi une collecte de fonds pour l’edition de cette annee ?

Qu’est-ce qui s’est passe ? Etes-vous dans l’incapacite de realiser le festival cette annee ?

Eliezer Guerisme : Depuis deux ans, l’equipe du festival de theatre En Lisant reflechit a sa perennisation. Comment alors inscrire le festival dans la duree ? On a cree ce festival a la fois dans l’objectif de proposer une offre theatrale au public haitien, laisser une trace, mais surtout d’accompagner les artistes en creant une tribune a leurs creations. Il est fondamental pour nous de reflechir sur le long terme. On a vite compris que financierement le festival doit apprendre a s’autonomiser. Alors que faire pour diversifier nos sources de financement ? Nous avons lance cet appel a contributions a travers la plateforme gofundme. https://www.gofundme.com/f/support-the-en-lisant-theater-festival-in-haiti

La contribution de nos donateurs nous aidera a creer beaucoup plus de spectacles cette annee. Et mettre un peu d’argent (meme modeste) de cote pour l’edition 2022 du festival.

Par ailleurs, nous sommes particulierement heureux d’avoir le precieux soutien de la Fokal qui nous accompagne depuis la creation du festival, du programme Aroch et de Haiti Cultural Exchange.

Ticket : A combien s’elevent deja les fonds collectes ?

Eliezer Guerisme : Pour l’instant, on a collecte 823 dollars et quelques promesses. Nous attendons encore une plus large participation, une grande mobilisation pour supporter le festival. La culture, c’est ce qui nous reste se plait-on a dire. C’est ce qui constitue le socle commun de ce pays. Nous ne pouvons pas nous permettre de la laisser mourir. Les institutions culturelles ont besoin de nous.

Ticket : Le theme retenu cette annee, c’est bien <>. Qu’est-ce qui a bien pu motiver ce choix ?

Eliezer Guerisme : Au debut, le comite du festival voulait donner la parole aux comediennes et aux comediens qui ont longtemps travaille dans ce milieu, mais qui, a un moment de leur vie ont ete obliges de quitter le pays pour aller vivre a l’etranger. Et l’idee a muri, elle a pris forme et, de la, on a decide de consacrer tout le festival au theme de la migration. Tout le monde peut constater facilement que les haitiens partent aujourd’hui. Ils quittent le pays pour aller ailleurs. Comme si ailleurs, l’herbe est plus verte. Alors ce sont sur ces sujets que l’on invitera le public du festival a reflechir.

Ticket : Le theme est autant d’actualite avec notamment ce qui s’est passe recemment au Texas. Cela vous dit quoi, comme organisateur d’un festival dont le theme retenu porte sur la migration ?

Eliezer Guerisme : Le festival est toujours a l’ecoute de tous les mouvements autour de nous. L’artiste a cette responsabilite d’etre a l’ecoute des bruits du monde. Pour moi, la meilleure maniere de faire de l’art, c’est en questionnant ce qui se passe dans notre environnement. On ne doit pas etre indifferent a ce qui se passe autour de nous. Mais je dois souligner que le choix du theme de la migration a largement precede les evenements d’El Rio. Notre choix a ete fait depuis decembre 2020.

Ticket : Parlez-nous de la date retenue pour le lancement officiel du festival et de la programmation de cette sixieme edition.

Eliezer Guerisme : Le festival se deroulera cette annee du 13 au 19 decembre. Pour la programmation, elle sera presentee tres prochainement a la conference de presse du festival. Ticket Magazine sera inevitablement invite.

Ticket : Quelquechose a ajouter Eliezer Guerisme ?

Eliezer Guerisme : Je voulais juste rappeler au public qu’en plus des representations, le festival propose un ensemble d’evenements peripheriques a savoir conferences, causeries, expositions, projections cinematographiques, lectures spectacles et les lecteurs de Ticket Magazine peuvent visiter le site du festival pour de plus amples informations. Le lien du site : https://enlisantfestival.com/fr/

Propos recueillis par Sindy Ducrepin