Vers la tenue d’une r?union de bailleurs internationaux sur la reconstruction du grand Sud

Le Premier ministre Ariel Henry a annonc? la tenue d’une r?union de bailleurs de fonds autour de la reconstruction et du rel?vement du grand Sud. Cette r?gion a ?t? ravag?e par le s?isme du 14 ao?t 2021. Selon le chef du gouvernement, la rencontre aura lieu le 16 f?vrier prochain. Le chef du gouvernement a fait cette annonce lors d’une adresse ? la nation le 7 f?vrier. <>, a fait savoir le PM Henry.

Le minist?re de la Culture et de la Communication a publi? un communiqu? avec plus de pr?cisions sur l’?v?nement. Selon le communiqu?, la r?union vise ? rassembler la communaut? internationale en faveur de la reconstruction et du rel?vement du sud du pays. La r?union aura lieu le 16 f?vrier 2022, de 9h00 ? 14 h 00, au Karibe Convention Center. Le Gouvernement pr?sentera lors de cette rencontre son Plan de Rel?vement Int?gr? de la P?ninsule Sud (PRIPS). […]

En novembre, le gouvernement a publi? son ?valuation des besoins post-catastrophe (PDNA) qui ?value le processus de reconstruction et de rel?vement ? 1,978 milliard de dollars. Les besoins les plus importants concernent les secteurs sociaux comme le logement (1,027 milliard de dollars), l’?ducation (401 millions de dollars), la s?curit? alimentaire (54,5 millions de dollars) et la sant? (31,9 millions de dollars). Les besoins des infrastructures de transport ont ?t? chiffr?s ? 142 millions de dollars, tandis que l’eau et l’assainissement n?cessiteront 10,9 millions de dollars. Le PDNA ?value ?galement les besoins du secteur agricole (41 millions de dollars), du commerce et de l’industrie ainsi qu’aux services financiers (104,4 millions de dollars) et du tourisme (51,7 millions de dollars). Les efforts de r?duction des risques de catastrophe n?cessiteront 11,79 millions de dollars et le secteur de l’environnement 81,9 millions de dollars >>, peut-on lire dans le communiqu?.

Par ailleurs, le premier ministre Ariel Henry, au cours de son adresse ? la nation, a r?v?l? que son gouvernement va entretenir des discussions avec le Fonds mon?taire international (FMI). <>, s’est f?licit? Ariel Henry.