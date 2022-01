The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le S?nat a introduit dans un projet de loi en cours d’adoption une partie r?clamant que l’administration Biden mette en branle les services pr?pos?s, le FBI, la CIA, DHS ? faire la lumi?re sur l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se, le 7 juillet 2021.

Cette disposition ? ?t? introduite dans le projet de loi dit “Haiti Development, Accountability, and Institutional Transparency Initiative Act (S. 1104)”. <>, peut-on lire dans le texte qui doit ?tre soumis ? la Chambre des repr?sentants ult?rieurement.

Au plus tard, poursuit ce texte l?gislatif, 180 jours apr?s la pr?sentation du rapport requis par la sous-section, le Secr?taire d’?tat, en coordination avec l’Attorney General, le Secr?taire ? la s?curit? int?rieure et le Directeur de la Central Intelligence Agency, soumettra ? la Commission des relations ?trang?res du S?nat et la commission des affaires ?trang?res de la Chambre des repr?sentants une version actualis?e du rapport qui inclut tout d?veloppement significatif li? ? l’assassinat de l’ancien pr?sident d’Ha?ti Jovenel Mo?se. Le rapport exig?, a sp?cifi? cette loi, doit inclure une description d?taill?e des ?v?nements qui ont conduit ? l’assassinat de l’ancien pr?sident Jovenel, une description et un r?sum? de l’enqu?te, une identification des dates cl?s et les noms des personnes ?trang?res li?es ? l’assassinat et ? l’enqu?te sur l’assassinat. Une description du soutien apport? par les ?tats-Unis aux les efforts d?ploy?s par les autorit?s ha?tiennes pour enqu?ter sur l’assassinat de l’ancien pr?sident Jovenel Mo?se, une ?valuation de l’ind?pendance et de la capacit? des autorit?s ha?tiennes ? enqu?ter sur l’assassinat de l’ancien pr?sident Jovenel Mo?se. Une description de l’existence de tout personnes ?trang?res pr?c?demment employ?es par ou ayant servi de contracteur ou d’informateur pour le gouvernement des ?tats-Unis am?ricain impliqu?s dans l’assassinat de l’ex-pr?sident Jovenel Mo?se. Cette loi veut aussi que les parlementaires am?ricains obtiennent ?galement une description et l’identification des personnes ?trang?res impliqu?es dans l’ex?cution et la planification de l’assassinat de l’ancien pr?sident Jovenel Mo?se et une ?valuation des intentions de ces personnes ?trang?res.

Les s?nateurs am?ricains Ben Cardin (D-Md.) et Marco Rubio (R-Fla.) ont applaudi aujourd’hui l’adoption par le S?nat de leur projet de loi, Haiti Development, Accountability, and Institutional Transparency Initiative Act (S. 1104), selon un communiqu? rendu public par leurs services. Introduit en avril 2021, adopt? par la Chambre des repr?sentants en juin et avanc? en octobre par la commission des affaires ?trang?res du S?nat, le projet de loi Cardin-Rubio donne la priorit? ? la protection des droits de l’homme et aux efforts de lutte contre la corruption en Ha?ti en favorisant des relations solides avec des groupes ind?pendants de la soci?t? civile, lit-on dans communiqu? qui souligne que la “l?gislation exige ?galement que le D?partement d’?tat am?ricain fasse rapport sur les violations des droits de l’homme qui ont eu lieu en Ha?ti”.

“Le projet de loi soutient en outre les efforts du gouvernement ha?tien pour identifier les personnes impliqu?es dans ces violations des droits de l’homme et les actes de corruption importants en Ha?ti et les tenir responsables de leurs actes”, poursuit le communiqu? sur cette l?gislation qui demande aussi un rapport dans les 180 jours sur le massacre de La Saline.

Modifi? depuis l’assassinat du pr?sident Jovenel Moise en juillet et le tremblement de terre et la temp?te tropicale d’ao?t, qui ont tous exacerb? les d?fis ? long terme auxquels Ha?ti est confront?, le projet de loi mesurerait les progr?s de la reprise apr?s la catastrophe et les efforts d?ploy?s pour lutter contre la corruption, la gouvernance, l’?tat de droit et les libert?s des m?dias. La Chambre des repr?sentants devrait agir rapidement pour accepter le projet de loi amend?, qui sera ensuite envoy? au pr?sident pour sa signature, selon ce communiqu? des deux s?nateurs am?ricains.

“Le peuple ha?tien continue ? faire face ? une longue liste de luttes dans sa vie quotidienne, alors que les catastrophes et les trag?dies se multiplient”, a d?clar? le s?nateur Cardin, selon ce communiqu?. “Nous sommes tr?s inquiets qu’un gouvernement ha?tien ? la fois instable et corrompu permette de nouvelles violations des droits de l’homme. L’UNICEF a signal? que 1,6 million de personnes en Ha?ti, dont 800 000 enfants, ont un besoin urgent d’aide humanitaire. Les ?tats-Unis doivent agir de toute urgence pour aider nos voisins ha?tiens ? sortir de cette crise permanente.”, peut-on lire dans ce communiqu?.

“Pendant beaucoup trop longtemps, le peuple ha?tien a endur? les difficult?s de la corruption, des gangs criminels, des troubles civils et des catastrophes naturelles d?vastatrices”, a d?clar? le s?nateur Rubio. “Alors que nous commen?ons une nouvelle ann?e, le S?nat am?ricain envoie un important message de soutien au peuple ha?tien avec l’adoption de notre loi bipartisane sur l’Initiative pour le d?veloppement, la responsabilit? et la transparence institutionnelle en Ha?ti. Un Ha?ti plus s?r et plus prosp?re profite non seulement au peuple ha?tien, mais aussi ? l’ensemble de notre h?misph?re. Avec l’adoption par le S?nat de cet important projet de loi, nous sommes ? un pas de plus vers sa mise en oeuvre”, a conclut ce communiqu?.