Vers le licenciement d’ici la fin de l’ann?e de 4000 employ?s de S&H Global au parc industriel de Caracol

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le S&H Global a annonc? le licenciement de 4 000 employ?s, l’?quivalent de 3 usines au parc industriel de Caracol, d’ici la fin de l’ann?e, ? cause du d?clin du march? ?conomique du march? am?ricain et de l’annulation de 45% des commandes de clients d?taillants, a indiqu? Zadok Min, dans une lettre dat?e du 4 juillet 2022 dont Le Nouvelliste a obtenu copie. << Malheureusement, en raison du r?cent d?clin ?conomique du march? am?ricain, 45 % des commandes de nos clients d?taillants am?ricains ont ?t? annul?es. Nous avons fait des efforts colossaux et de multiples appels pour avoir plus de commandes de notre client?le existante, mais nous n'avons pas r?ussi ? faire beaucoup de progr?s. C'est le coeur lourd, a poursuivi Zadok Min, que nous sommes contraints de prendre la d?cision malheureuse de r?duire les lignes de production, ce qui signifie licencier jusqu'? 4 000 employ?s d'ici la fin de l'ann?e.

C’est l’?quivalent de la fermeture de 3 de nos usines actuellement op?rationnelles. Plut?t que de fermer des usines enti?res en masse, nous avons d?cid? de licencier des travailleurs de chaque usine et de r?partir plus ou moins uniform?ment l’impact dans tous nos modules >>. <>, a indiqu? Zadok Min.

<>, peut-on lire dans cette lettre indiquant que l’entreprise vient <>.

<>, a indiqu? Zadok Min, qui dit compter sur le support de ses partenaires <>.

Zadiy Min, dans cette lettre, a exprim? sa gratitude envers ceux qui ont soutenu ses <>, en Ha?ti, o? cette entreprise a form? et employ? plus de 10 000 travailleurs.

Le responsable S&H Global, qui s’appr?te ? faire ces licenciements, a soulign? avoir <>. <>, a-t-il ?crit. Pour une source proche du secteur, cette annonce de licenciements massifs est un coup dur. En moyenne, les usines de la sous-traitance textile travaillent 23 jours par mois. Cela repr?sente pr?s de 60 millions de gourdes de salaire ? 650 gourdes par jour de travail, a-t-elle indiqu?. Cause principale avanc?e: les craintes de r?cession aux USA. Mais la situation en Ha?ti, faite d’ins?curit?, de troubles sociaux, de d?brayage, d’intimidation…, n’aide pas, a indiqu? cette source, qui a indiqu? qu’un container de mati?res premi?res pour une usine de Caracol a ?t? d?tourn? ? Hinche ce mercredi. Mais en d?pit de tout, il faut continuer les efforts pour le renouvellement du CBTPA, de Help. Le secteur de la sous-traitance textile repr?sente le premier poste d’exportation du pays, de tr?s loin, avec des montants avoisinant le milliard de dollars am?ricains.