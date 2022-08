Vers un ?largissement des bons du tr?sor ? d’autres entreprises et aux particuliers

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

A partir du mois d’octobre prochain, la Banque de la R?publique d’Ha?ti (BRH) va ?largir les bons du Tr?sor, a annonc? lundi dernier le gouverneur Jean Baden Dubois. <>.

Selon les explications du gouverneur, aujourd’hui, seules les banques et les institutions financi?res ont acc?s aux bons du Tr?sor. Quand on jette un coup d’oeil sur les revenus des banques et des institutions financi?res, on trouvera un fort pourcentage ?manant des bons du Tr?sor. Forte de cela, la BRH encourage les fonds de pension (ONA, EDH, etc.) ? se dispenser d’utiliser les d?p?ts ? terme des institutions bancaires offrant entre 6 et 7% d’int?r?t ou encore moins.

Ces fonds d’?pargne et de retraite auront d?sormais plus d’int?r?t ? se tourner vers les bons du tr?sor qui garantiront un meilleur retour sur investissement ? leurs b?n?ficiaires au moment de la retraite. Ainsi, tous les particuliers, les institutions d?tentrices de fonds de pension et les autres sont convi?s par le patron de la banque centrale ha?tienne ? utiliser les bons BRH en vue de s’assurer une ristourne plus importante.

Objectif: Financement mon?taire z?ro

Lorsqu’on ?largit les bons du Tr?sor ? tout le grand public, c’est un pas dans la bonne direction visant une meilleure distribution de la richesse dans le pays. Ainsi, au lieu de faire b?n?ficier de cette manne de 11,5% des bons du Tr?sor seulement aux banques et aux institutions financi?res, tout le monde aura dor?navant cette possibilit? ? travers le lancement officiel de cet ?v?nement qui se fera le 1er septembre 2022 sou s la houlette de la BRH du minist?re de l’Economie et des Finances (MEF).

L’autre avantage de ces bons est que, au lieu que l’Etat use du financement mon?taire pour r?pondre ? ses besoins de liquidit?s, il disposera d?sormais de plus de moyens financiers qu’il pourra utiliser comme pr?ts pour r?gler ses activit?s sans porter pr?judice ? l’?quilibre budg?taire. Quand les autorit?s recourent comme d’habitude aux financements mon?taires pour faire des subventions, cette pratique a des impacts directs sur le taux de change et sur l’inflation. Tandis que si elles ont cette possibilit? de recourir aux pr?ts des particuliers ou des institutions financi?res, elles ne cr?era pas de surliquidit? mais utilisera des liquidit?s d?j? existantes dans le syst?me.

Selon Jean Baden Dubois qui intervenait lundi dernier au centre de convention de la BRH, l’un des objectifs disput?s vis?s ? travers ces derni?res mesures prises de concert avec le MEF, c’est d’?voluer progressivement vers un financement mon?taire z?ro. Le MEF travaille d’arrache-pied pour voir si d’ici les trois prochaines ann?es l’assiette fiscale puisse ?tre augment?e de fa?on ? ce que le financement mon?taire puisse tendre vers z?ro.

Eviter l’effet d’?viction

Donnant son point de vue sur la question, l’?conomiste Etzer Emile estime que cette initiative est une bonne chose puisque cela va permettre plus de diversification du financement interne de l’?tat. Lorsque c’est le financement mon?taire de la BRH qui fait marcher l’Etat, on peut s’attendre ? des effets pervers comme l’inflation et les pressions incessantes sur le dollar que provoque assez souvent cette pratique sur l’?conomie. Un bon du Tr?sor ?largi ? d’autres secteurs ouvrira d’autres moyens de financement interne de l’Etat qui affecteront moins l’?quilibre du march?, particuli?rement au niveau des prix et du change.

Il (Bon du Tr?sor ?largi) a auss le pouvoir d’all?ger le poids de la dette externe (financement ?tranger) dans le budget national, poursuit l’analyste ?conomique qui souligne que dans tous les pays du monde, les gouvernements ?mettent des bons que n’importe particulier ou entreprise peut acheter. Alors qu’en Ha?ti les bons du Tr?sor ?taient toujours circonscrit au niveau des banques commerciales et autres institutions financi?res. L’autre probl?me majeur que freinait les bons du Tr?sor, selon Etzer Emile, c’est que c’?tait le MEF qui assurait seul sa gestion. Ce qui poussait les entreprises priv?es ? ?tre tr?s m?fiantes par rapport ? la capacit? de remboursement du MEF.

La participation de la BRH ? cette initiative d’?largissement des bons du Tr?sor constitue une garantie pour les institutions du priv? et les particuliers, estime le professeur ?conomiste, qui croit maintenant qu’il revient aux autorit?s publiques de ne rendre les bons plus attractifs. Etzer Emile met en garde les autorit?s mon?taires de rendre l’activit? trop avantageuse pour les banques. Cela risque de provoquer, ce qu’il appelle <> qui consiste chez les institutions bancaires ? s’investir totalement dans les bons du Tr?sor et n?gliger le cr?dit aux particuliers.

Cyprien L. Gary