Vers un nouveau CEP dans l’esprit de la constitution de 1987

Apres avoir renvoye les membres du Conseil electoral provisoire (CEP) nomme unilateralement par le president Jovenel Moise en septembre 2020, le Premier ministre Ariel Henry ecrit a neuf secteurs differents de la societe leur demandant de designer des representants pour la reconstitution de l’institution electorale. Ces secteurs ont jusqu’au mercredi 13 octobre pour designer trois personnes. De son cote, la Primature choisira l’une d’entre elles.

Cette decision du chef du gouvernement s’inscrit dans la logique de l’application de l’Accord politique du 11 septembre signe avec plusieurs organisations politiques de l’ancienne opposition. Selon la correspondance de la Primature adressee aux responsables de la Conference episcopale d’Haiti (CEH), des cultes reformes, du secteur vodou ; aux associations de patrons de presse ANMH et AMIH ; aux organisations de droits humains, a la Conference des recteurs d’universite, des organisations feministes, a des organisations paysannes et a la diaspora, chacun de ces secteurs doit designer trois membres et la Primature en choisira un des trois pour former le CEP de neuf membres.

Le president de la Conference des recteurs, presidents et dirigeants d’institutions d’enseignement superieur haitiennes (CORPUHA) denonce cette facon de faire le suivi et n’entend pas y donner suite. Dans une interview accordee lundi au Nouvelliste, le professeur Jean Robert Charles a confirme au journal avoir effectivement recu la lettre de la Primature lui demandant de designer trois representants pour le secteur de l’universite au sein du nouveau CEP. <>, s’insurge le president de la CORPUHA.

<>, a-t-il soutenu. Le professeur Charles a souligne que selon l’accord publie dans le journal officiel du pays, chaque secteur mentionne doit designer un representant pour former le CEP de neuf membres, et non trois representants.

Jean Robert Charles a precise qu’il a recu la lettre dimanche dernier indiquant qu’il a jusqu’au mercredi prochain pour designer les trois representants. <>, a-t-il confie au journal.

Pour sa part, le president de l’Association nationale des medias haitiens (ANMH) a confirme aussi avoir recu de la Primature cette meme correspondance avec pratiquement le meme contenu. Jacques Sampeur a fait savoir au journal avoir deja eu un appel telephonique avec le president de l’Associations des medias independants haitiens (AMIH) pour le choix des representants de son secteur. Toutefois, le journaliste de carriere a souligne qu’ils ne vont pas pouvoir respecter le delai du mercredi 13 octobre.

<>, a-t-il ajoute, soulignant que le choix des trois representants de ce secteur sera fait de concert avec l’AMIH.

Raoul Vital, coordonnateur de la Plateforme des organisations des droits humains (POHDH), a souligne que c’est le Sant Karl Leveque, membre de la POHDH, qui a recu la correspondance de la Primature pour le choix des membres au CEP.

Le secteur vodou, de son cote, entend respecter le delai du mercredi 13 octobre pour envoyer a la Primature les noms de ses representants pour le CEP. La mambo Euvonie Georges Augustin a indique au Nouvelliste que le choix sera fait entre le KNVA et le Royaume du vodou dans le delai imparti. Selon les criteres de la Primature, a-t-elle precise, la personne designee doit avoir le niveau academique universitaire, dix ans d’experiences professionnelles et n’avoir jamais eu aucun demele avec la justice…

Le porte-parole de la Conference des eveques (CEH), le reverend pere Loudger Mazile, a confirme aussi au Nouvelliste que l’Eglise catholique a recu la correspondance de la Primature sur la formation du CEP.

Selon l’article 14 de l’Accord politique de la Primature publie dans Le Moniteur, << environ une semaine apres l'installation du nouveau cabinet ministeriel, il est cree suivant l'esprit de l'article 289 de la Constitution un organe electoral avec les representants issus des secteurs suivants : la Conference episcopale d'Haiti (CEH) et l'Eglise episcopale ; les cultes reformes ; le secteur vodou ; les associations de patrons de presse ANMH et AMI ; les organisations de droits humains; la Conference des recteurs d'universite, des organisations feministes ; des organisations paysannes et la diaspora.

<>, precise l’article.