Moins de trois semaines avant la fin de l’année, il est probable que la gourde haïtienne termine comme la monnaie ayant la plus forte appréciation au monde en 2020. En même temps, le pays est en lice pour avoir le 4e taux d’inflation au monde (après le Venezuela, le Zimbabwe, et le Soudan). Ce contraste résume l’incohérence des politiques économiques haïtiennes, et rend fort possible que le pays ait l’une des dépréciations les plus fortes au monde en 2021, car l’approche actuelle…