Victimes collat?rales et passivit? nationale

Aujourd’hui, Noailles avec son cort?ge de morts et de destructions, hier Cit? Soleil, depuis le 1er juin 2021 Martissant. On peut d?rouler toute une liste de victimes collat?rales de la guerre des gangs sans que cela n’entame la passivit? nationale.

Depuis quelques jours, l’Association des artistes et artisans de la Croix-des-Bouquets (ADAAC) et la Fondation AfricAmerica alertent sur les tensions qui r?gnent ? Noailles. Les deux structures d?noncent les affrontements entre gangs dans ce village qui regroupe 75 ateliers d’artistes qui font vivre pr?s de 300 familles.

Pour le moment, on d?plore une quinzaine de morts, une douzaine de maisons incendi?es, des familles sinistr?es, plus de 200 d?plac?s.

Ce regroupement unique d’artisans sp?cialis?s dans le fer d?coup?, forme la plus ancienne et la plus repr?sentative des secteurs de l’artisanat ha?tien. Il a ?t? attaqu?, victime de la guerre des gangs.

