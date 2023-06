Vinicius va diriger un comité de lutte contre le racisme créé par la FIFA

​

Vinicius Junior sera le chef d’un comité de lutte contre le racisme créé par la Fédération Internationale de Football Amateur.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a rencontré Vinicius Junior le jeudi 15 juin 2023, en stage à Barcelone avec l’équipe du Brésil. Le numéro un de l’instance du football mondial a annoncé la création d’un comité de lutte contre le racisme qui sera dirigé par le joueur du Real Madrid. Il a aussi déclaré que la FIFA préconise la tolérance zéro face à ces comportements dans les stades de football.

“J’ai demandé à Vinícius de diriger ce groupe de joueurs qui présenteront des sanctions plus strictes contre le racisme, qui seront mises en œuvre par toutes les autorités de football”, a-t-il déclaré. “Il n’y aura plus de football avec du racisme dedans. Les matchs doivent être arrêtés immédiatement lorsque cela se produit. Assez, c’est assez ! (…) Nous devons entendre les joueurs et ce dont ils ont besoin pour travailler dans un environnement plus sûr. Nous sommes très sérieux sur ce sujet”, a-t-il ajouté.

Le président de la FIFA a aussi souligné que la FIFA va durcir le ton face à ces actes de racisme où les sanctions seront brutales. “Nous mettrons en œuvre des punitions très brutales et sévères pour mettre fin une fois pour toutes au problème du racisme dans le football. Nous ne pouvons plus tolérer le racisme. En tant que président de la FIFA, je pense que j’avais besoin d’en parler personnellement avec Vinicius”, a-t-il dit.

La décision de la FIFA est survenue après que Vinicius a été victime d’insultes racistes le dimanche 21 mai lors de la rencontre opposant le FC Valence à son club du Réal Madrid. Le dossier du footballeur brésilien avait pris une autre ampleur le lendemain. La Fédération espagnole avait frappé fort en virant pour faute grave six arbitres en charge de la VAR lors de la rencontre tandis que la police espagnole avait procédé à l’arrestation de sept personnes dans le cadre de cette affaire qui avait défrayé la chronique à l’échelle mondiale. Le club Madrilène avait aussi porté plainte par devant la justice.

