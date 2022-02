Viol et p?dophilie : Claude-Alix Bertrand accuse, Evans Lescouflair r?agit

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Fin des ann?es 80. <>, a confi? Claude-Alix Bertrand, 47 ans, au d?but d’un t?moignage gla?ant sur des <> et de <>. <>, a soutenu tout de go Claude-Alix Bertrand, capitaine de l’?quipe de polo ha?tienne, ambassadeur de l’Unesco pour Ha?ti et propri?taire de la publication Polo Life Style, en interview avec Le Nouvelliste, mercredi 2 f?vrier 2022.

Il indique avoir ?t? <>, <> et qu’il devait reprendre des exercices. Mais apr?s le d?part de tout le monde, M. Lescouflair s’est adonn? ? des fr?lements, a expliqu? Claude-Alix Bertrand. << C'est apr?s le d?part de tout le monde qu'il m'a demand? de descendre mon pantalon. Il m'a touch? dans mes parties intimes d'une fa?on dont on ne m'avait jamais touch? auparavant. C'?tait tr?s inconfortable pour moi. Je lui ai demand? pourquoi il me touchait comme ?a. Il m'a demand? plusieurs fois : <>, a indiqu? Claude Alix Bertrand, soulignant que M. Evans Lescouflair, plus ?g? que ses parents, bien connu ? l’?cole, avait <>. <>, a fait savoir Claude Alix Bertrand. <>, a-t-il ajout?, soulignant se souvenir de ce bureau ?loign? des salles de classe, de l’odeur de choses que prenait Evans Lescouflair.

Emmur? dans le silence

<>, s’est-il souvenu avant de souligner que <>. Il y avait aussi, a-t-il pr?cis?, un jeu psychologique insidieux. <>, a expliqu? Claude Alix Bertrand. <>, a-t-il poursuivi, alors que ses notes ? l’?cole chutaient.

<>

Apr?s plusieurs semaines de repos, sur recommandation de son m?decin, loin de Saint-Louis de Gonzague, Evans Lescouflair se <> <>, a rapport? Claude-Alix Bertrand. <>, a-t-il exig?, soulignant que personne ni sa m?re, ni son p?re ne s’?tait dout? qu’il se <>, <>, et <> qui l’ont vu chuter du peloton des dix meilleurs ?l?ves de sa classe. <>, a soulign? Claude Alix Bertrand, qui s’est retrouv? ? faire le trajet entre Fermathe et la plaine du Cul-de-Sac, chez Evans Lescouflair, dans une maison isol?e. <>, a soulign? Claude-Alix Bertrand, qui a d?cid? d’agir afin de se faire expulser de Saint-Louis de Gonzague. <>, a-t-il t?moign?.

Des s?quelles, l’accompagnement psychologique

<>, a-t-il t?moign?. <>, a retenu Claude-Alix Bertrand.

Cela n’affecte pas qu’une personne et sentiment de culpabilit? des parents

<>, a indiqu? Claude Alix Bertrand, soulignant cela lui <> car <>. <>, a dit Claude-Alix Bertrand.

Pourquoi en parler maintenant ?

A une ?mission sur Instagram Live, une amie devait faire des confidences sur un viol subi quand elle ?tait petite. L’une des femmes a dit, concernant le viol, que <>. <>, a confi? Claude Alix Bertrand, qui a bris? le silence. Pour lui. Pour les jeunes gar?ons et leurs parents. <>, a-t-il soutenu, estimant crucial que les enfants et les parents sachent d?crypter ces signaux. <>, a indiqu? Claude-Alix Bertrand, qui dit avoir la rage rien qu’en pensant ? Evans Lescouflair.

<>

Claude-Alix Bertrand, dans cette interview au journal Le Nouvelliste, a soutenu qu’il n’est ni la premi?re ni la derni?re victime d’Evans Lescouflair. C’?tait un secret de Polichinelle. Tout le monde savait qu’il y <>, a-t-il fait savoir. <>, a indiqu? Claude Alix Bertrand.<>, a-t-il t?moign?.

Importance de la solidarit?

Pour Claude-Alix Bertrand, la solidarit? exprim?e par des anciens de Saint-Louis l’encourage. <>, a dit Claude-Alix Bertrand. <>, a-t-il poursuivi, esp?rant que justice soit rendue. Au niveau de la soci?t?, au niveau judiciaire, a soutenu Claude Alix Bertrand, esp?rant que <>.

R?action d’Evans Lescouflair

<>, a r?torqu? M. Evans Lescouflair, interrog? par le journal Le Nouvelliste. <>, a-t-il r?pondu au journal, qui a sollicit? sa r?action sur les d?clarations de viol ? r?p?tition sur Claude Alix Bertrand, mineur au moment des faits all?gu?s.

Consternation et pr?cision de Saint-Louis de Gonzague

<>, peut-on lire dans un communiqu?, 31 janvier 2022. <>, a poursuivi cette note conjointe. <>, selon cette note qui a rappel? <>. <>, a indiqu? cette note.

Une pr?c?dente accusation de viol et de p?dophilie

Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action civique, Evans Lescouflair, avait fait l’objet d’une double plainte pour viol contre Wilio Dor et p?dophilie sur un mineur de 16 ans. La plainte avait ?t? d?pos?e le 3 ao?t 2010. Le commissaire du gouvernement pr?s le tribunal de premi?re instance de Port-au-Prince, Me Harricydas Auguste, constatant l’irrecevabilit? du certificat m?dical r?alis? le 5 ao?t 2010 alors que les faits pr?sum?s de viol sur la personne de Willio Dor se sont produits le 2 janvier 2010, avait d?cid? de classer le dossier sans suite.