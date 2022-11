Violence bas?e sur le genre : l’AJH sensibilise des journalistes

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’Association des journalistes ha?tiens (AJH), en partenariat avec le minist?re ? la condition f?minine et aux droits des femmes, le Fonds des Nations unies pour la population , a lanc?, le mardi 22 novembre 2022, ? Kinam h?tel, deux journ?es d’atelier de sensibilisation sur les violences faites aux femmes et aux filles ? l’intention d’une trentaine de journalistes de divers m?dias. L’AJH en a profit? pour faire le lancement du <>.

