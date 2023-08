Violences armées à Carrefour-Feuilles : le CARDH appelle à la prise en charge des déplacés internes

​

​

Aucune prise en charge des déplacés internes au lycée de Carrefour-Feuilles : le Centre d’Analyse et de Recherche en Droits de l’Homme (CARDH) attire l’attention des instances compétentes.

Huit jours après les assauts des gangs contre les habitants de Carrefour-Feuilles, le Centre d’Analyse et de Recherche en Droits de l’Homme (CARDH) affirme avoir effectué une première évaluation dans cinq des 20 sites logeant les déplacés internes. Le lycée de Carrefour-Feuilles, principal site logeant ces personnes, n’est toujours pas pris en charge alors que la situation dans les autres sites est inquiétante, selon un rapport publié le dimanche 20 août 2023.

Selon le rapport d’évaluation présenté par le CARDH, les déplacés internes de ces cinq sites vivent dans une situation très critique, malgré des interventions de certaines instances étatiques et humanitaires. Concernant le lycée de Carrefour-Feuilles, principal site logeant les déplacés internes, le CARDH révèle qu’aucune intervention n’a été réalisée jusqu’à présent. Près de 3.000 déplacés internes, dont 189 enfants, 208 personnes âgées, et 13 nourrissons, quatre handicapés, trois malades mentaux s’y sont réfugiés.

“Aucune intervention n’y a été faite, sinon une organisation qui y distribue des plats chauds. Cette situation pourrait s’expliquer par un problème de sécurité pour le personnel et les matériels des institutions étatiques et humanitaires”, a constaté le CARDH lors d’une visite.

Au cours de cette visite, le CARDH dit avoir identifié des besoins urgents tels que éclairage, prise en charge spéciale pour un garçon de 24 ans devenu fou et violent à la suite des attaques des bandits, soins de santé pour différentes catégories vulnérables dont les nourrissons et les enfants, les handicapés, les femmes enceintes et les vieillards, appui psycho-social, nourritures et accessoires, kits hygiéniques et nettoyages externes et internes et douches pour protéger l’intimité des femmes et des filles.

Des interventions au Gymnasium Vincent mais toujours des besoins urgents à satisfaire

Selon les décomptes du CARDH, environ 2000 déplacés internes dont près de 500 enfants sont logés au Gymnasium Vincent, à l’école municipale Carl Brouard, au collège Leclerc Tertullien et au ciné Eldorado. Gymnasium semble être le site bénéficiant de la plus grande attention en raison des interventions de plusieurs instances étatiques et organisations humanitaires. Quant aux autres sites, ils semblent être jetés aux oubliettes, selon les constats du CARDH.

Face à cette situation, le CARDH appelle les instances concernées à faire une meilleure coordination sur le terrain, en identifiant les besoins particuliers de chaque site et en y faisant des interventions d’urgence efficaces. L’organisation de défense de droits humains préconise en ce sens une structure de coordination pour les déplacés, avec un plan d’actions claires et efficaces.

À moyen et à long termes, le CARDH invite l’État haïtien à mettre en place un plan de relèvement économique et social d’urgence pour les aider. “Le ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle doit tenir compte des enfants déplacés par rapport à la réouverture des classes prévue le 11 septembre 2023”, prône-t-il.

A la suite des attaques du gang de Gran Ravin contre la population de Carrefour-Feuilles, 31 morts dont 13 personnes brûlées vives, et 8 disparus ont été dénombrés, selon un bilan actualisé du Centre d’Analyse et de Recherche en Droits de l’Homme (CARDH).

En savoir plus:

Rutshelle nominée dans la catégorie « BEST CARIBBEAN ARTIST » aux TRACE Awards & Festival 2023