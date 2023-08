Visite de Nesmy Manigat et Ignace Saint-Fleur sur le chantier de construction du Lycée Marie-jeanne

​

​

Nesmy Manigat et Ignace Saint-Fleur ont effectué une visite d’observation du chantier de construction du Lycée Marie-jeanne.

Le ministre de l’Éducation nationale, Nesmy Manigat, et le directeur général du BMPAD, Fils Aimé Ingnace Saint Fleur, ont effectué ce jeudi 24 août 2023, une visite d’observation du chantier de construction du Lycée Marie-jeanne pour évaluer son état d’avancement à l’approche de la réouverture des classes pour la nouvelle année académique 2023-2024. L’objectif est de permettre aux élèves ainsi qu’au corps professoral de regagner leur ancien local dès septembre prochain.

C’est la troisième visite du ministre Nesmy Manigat depuis le lancement des travaux de construction. Durant son passage sur le chantier de construction, le titulaire du MENFP encourage les techniciens à aller le plus vite possible avec les travaux dans l’objectif de permettre aux élèves, au corps professoral et aux membres de la direction de retourner dans l’espace qui sera doté d’un nouveau bâtiment. L’ancien a été détruit lors du passage du séisme du 12 janvier 2010.

Le nouvel espace est doté de trois bâtiments qui rassemblent huit salles de classes de 67,5 mètres carrés pouvant accueillir 50 élèves. Quatre salles de laboratoire, trois salles de travaux pratiques ainsi que d’autres espaces aménagés pour l’auditorium, l’administration et le bloc sanitaire. Le lycée Marie-jeanne aura un terrain de jeu pouvant accueillir diverses disciplines sportives pratiquées par les filles.

Les travaux de construction du lycée Marie Jeanne sont passés de 129 millions de gourdes à 155 millions de gourdes à cause des turbulences politiques , avait fait remarquer en janvier dernier le directeur général du BMPAD, Fils Aimé Ingnace Saint Fleur qui avait profité de l’occasion pour remercier la coopération japonaise pour son soutien financier à la reconstruction des Lycées Marie Jeanne et des Jeunes Filles, construits selon les normes parasismiques et anticycloniques.

En janvier dernier, Nesmy Manigat et Ignace Saint-Fleur avaient visité l’espace, les travaux de construction étaient à 75% achevés.

