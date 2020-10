Les bus transportant des participants au congrès du Secteur démocratique et populaire à Léogâne, ce vendredi, ont été reçus par des tirs nourris, rapportent des témoins, membres de l’opposition, dont le Délégué de ville Patrick César. Des individus armés, cagoulés, à moto, ont reçu les délégations dans un climat de tension et ont fait une victime d’une balle au bras, dénoncent des participants à ce congrès. Le congrès du secteur dit démocratique et populaire a…