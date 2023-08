Vol de téléphones au collège Saint-Joseph du Cap-Haïtien: le responsable du centre et les surveillants remplacés par d’autres professionnels

​

Vol de téléphones au collège Saint-Joseph du Cap-Haïtien: le responsable du centre, le superviseur et les surveillants remplacés par d’autres professionnels.

À la suite du vol de sept téléphones au collège Saint-Joseph du Cap-Haïtien le mardi 1er août 2023 par un individu qui s’est fait passer pour un responsable du MENFP, la Direction départementale d’éducation du Nord (DDEN) invite tous les personnels recrutés du bac à faire preuve de vigilance quant à l’accès à un Centre d’examen par un individu. Le responsable du centre, le superviseur et les surveillants de la salle sont remplacés par d’autres professionnels.

“Suite à une enquête de terrain et au rapport émanant d’un responsable de Centre d’examen faisant état de vol de sept (7) téléphones cellulaires dans une salle de classe, le mardi 1er août 2023, par un individu non identifié se faisant passer pour un responsable du MENFP,la DDEN invite les personnels recrutés pour le bac à faire preuve de vigilance renforcée dans l’application des consignes du ministère pour l’accès à un Centre d’examen”, a écrit la Direction départementale d’éducation du Nord via une note portant la signature de Maurice Firmin.

La DDEN rappelle aux personnels recrutés du bac les consignes du Ministère de l’Éducation nationale exigeant à tout individu voulant avoir accès à un centre d’examen d’être clairement identifié et d’avoir l’autorisation requise par les autorités centrales du ministère en ce sens.

Par ailleurs, le superviseur et les surveillants de la salle d’examen ont été remplacés, a informé la DDEN. “Le responsable de centre, le superviseur et les surveillants affectés dans cette salle où se sont déroulés les faits ont été relevés de leurs fonctions et remplacés par d’autres professionnels de l’enseignement.”

Via cette note, la Direction départementale d’éducation du Nord présente ses sympathies à toutes les victimes de cette escroquerie et se réserve le droit de porter plainte contre x face à cet acte de banditisme.

