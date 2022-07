Volley-ball U21 : Ha?ti champion de la Cara?be

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Apr?s avoir pris la quatri?me place en 2015, la deuxi?me en 2017 – 2018, la s?lection ha?tienne de volley-ball des moins de 21 ans est d?sormais sur le toit du volley-ball de la Cara?be. Au passage, cette s?lection nationale, entra?n?e par le coach de Magic, Junior Si?cle, assist? de Satre D?risier (Atlanta), a rejoint l’?quipe f?minine ha?tienne des moins de 21 ans, victorieuse de cette comp?tition en 2015 en Barbade.

Pour y arriver, les Ha?tiens ont gagn? les quatre matches de la comp?tition, ne conc?dant au passage que deux sets et en gagnant 18 points sur 20 possibles.

Tout a d’abord commenc? par une victoire face ? la Jama?que par 3 sets ? 1 : 23-25, 25-16, 25-16 et 25-21, samedi 9 juillet. Puis, le m?me jour, les Ha?tiens ont pris la longueur de Suriname sur le m?me score 3 sets ? 1 : 25-18, 20-25, 25-19 et 25-17. Ensuite, les prot?g?s de Junior Si?cle n’ont fait qu’une bouch?e avec les ?les Vierges Am?ricaines, corrig?es 3 sets ? 0 : 25-14, 25-7 et 25-17. Enfin, pour compl?ter son parcours sans faute, Ha?ti s’est montr?e impitoyable pour le pays h?te, Trinidad et Tobago, malmen? voire corrig? par 3 sets ? 0 : 25-13, 25-15 et 25-15.

Avec ce parcours sans faute, Ha?ti a ?t? sacr?e championne du championnat junior de la ” Caribbean Zonal Volleyball Association (Cazova)”. Parall?lement, Ha?ti a eu droit ? trois r?compenses individuelles attribu?es au joueur des Tigers, Esteken Beauvoir, tr?s bon tout au long du championnat, a ?t? d?sign? ” MVP et Meilleur marqueur” de la comp?tition. De son c?t?, le capitaine Dieulency Relis, joueur de Piranah de Petit-Go?ve, auteur d’une grosse performance avec Ha?ti, a gagn? le titre de ” Middle Blocker 1″.

Gr?ce ? ce titre de championne de la Cara?be devant Suriname (2e), Jama?que (3e), Trinidad et Tobago (4e) et ?les Vierges Am?ricaines (5e), Ha?ti s’est donc qualifi?e pour le championnat continental de la Norceca des moins de 21 ans qui se tiendra du 7 au 15 mai 2023 ? Cuba.

A titre d’informations, la s?lection ha?tienne masculine de volley-ball des moins de 21 ans, avait d?but? ses pr?parations le 18 juin au Campus de l’universit? Ca?man de Lajeune (Pignon) avant de quitter le pays le 4 juillet, en transitant par la R?publique dominicaine avant de rallier Trinidad et Tobago et participer au championnat junior de la ” Caribbean Zonal Volleyball Association (Cazova) qui a eu lieu ? San Fernando du 9 au 12 juillet.

Voici les joueurs et le staff technique qui avait permis au volley-ball ha?tien de sacrer champion de la Cara?be : S?raphin Antoine (Papillon, Cap), Steed Pierrilus (Volley 2000, P au P), Idy St-Ulysse (CBL, Lajeune), Nurveux Auguste (OVC, Ouanamenthe), Isma?l Rouby Alcinor (Eben-Ezer, Port-Margot), Oscar Maurice (OVC, Ouanamenthe), Luckenson Alvarese (CBL, Lajeune), Miloveson Saintilnord (OVC, Ouanamenthe), Estaken Beauvoir (Tigers, P au P), Wensley Estinor (Etna, Hinche) et Dieulency Relis (Piranha, Petit-Go?ve).

Entra?neur : Junior Si?cle (Magic, P au P) assist? de Satre D?risier (Atlanta, P au P).