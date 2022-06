Walter Wesser Voltaire, le cinqui?me juge d’instruction d?sign? sur l’assassinat de Jovenel Mo?se

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Walter Wesser Voltaire, cinqui?me juge d?sign? pour enqu?ter sur l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se chez lui le 7 juillet 2021. <>, a rapport? sur la Radio Vision le doyen Saint-Vil apr?s avoir annonc? la d?signation du juge.

En janvier 2021, le magistrat Voltaire a pr?t? serment comme juge d’instruction au tribunal de premi?re instance de Croix-des-Bouquets. Il est juge d’instruction depuis un peu plus d’un an.

Le juge Voltaire a ?t? transf?r? en janvier dernier dans la juridiction de Port-au-Prince apr?s avoir pass? un certain temps dans la juridiction de Croix-des-Bouquets comme juge et juge d’instruction, a soulign? Me Bernard Saint-Vil. <>, a-t-il fait savoir.

Le doyen a soulign? que le juge Voltaire n’aura pas de probl?me de fin de mandat comme son pr?d?cesseur Merlan Belabre qu’il avait lui aussi d?sign? pour instruire le dossier de l’assassinat de Jovenel Mo?se.

Le juge Bernard Saint-Vil a exhort? le gouvernement ? mettre le plus t?t possible des moyens ? la disposition du magistrat instructeur. <>, a-t-il soutenu sans donner de pr?cision sur les instances ?trang?res qui l’avaient contact?.

Le doyen du tribunal de premi?re instance de Port-au-Prince a indiqu? que le gouvernement avait promis de mettre ? la disposition du juge un v?hicule blind? et un autre v?hicule en support et d’autres moyens n?cessaires pour accomplir son travail, comme un espace de travail. Le magistrat aura droit aussi ? des agents de police de son choix pour assurer sa s?curit? rapproch?e et des frais de fonctionnement.

Parce que le dossier est <>, le juge doit avoir aussi des consultants pour travailler avec lui, estime le doyen Saint-Vil.

Le CSPJ a d?j? identifi? un espace ? l’Ecole de la magistrature o? le juge pourra travailler en toute s?r?nit?, a confi? Me Saint-Vil, soulignant que le gouvernement a quant ? lui identifi? un local sur la route de Fr?res. D’ici la fin de cette semaine ? la semaine prochaine, le nouveau juge instructeur pourra commencer ? poser des actes d’instruction, a annonc? le doyen.

Le magistrat Voltaire, a-t-il ajout?, n’a pas d’exigences particuli?res. Cependant, Bernard Saint-Vil a promis d’interc?der aupr?s du CSPJ et du gouvernement pour que tous les moyens n?cessaires soient mis ? la disposition du juge instructeur. Il souligne que le juge lui donne la garantie qu’il se mettra au travail pour rendre son ordonnance de cl?ture une fois d?sign? et des moyens mis ? sa disposition.

Onze mois apr?s l’assassinat, du pr?sident Jovenel Mo?se l’enqu?te a ?t? d?j? confi?e ? quatre juges d’instruction. Il s’agit de Mathieu Chanlatte, Garry Or?lien, Chavannes Etienne et Merlan Belabre. Les trois premiers magistrats instructeurs se sont d?port?s de l’affaire et le dernier a ?t? ?cart? par le doyen. Le juge Merlan Belabre, d?sign? en mars dernier, moins de deux mois avant la fin de son mandat, n’a jamais pu prendre connaissance du dossier. Le juge Walter Wesser Voltaire est donc le dernier en date d?sign? sur l’affaire.

Le pr?sident Jovenel Mo?se a ?t? assassin? chez lui le 7 juillet 2021. La justice am?ricaine s’est appropri?e le dossier. Plusieurs personnes suspect?es d’avoir un lien dans l’assassinat du pr?sident sont actuellement sous les verrous aux ?tats-Unis. Si la justice am?ricaine est en train d’instruire l’affaire, l’ordonnance judiciaire sera cependant classifi?e.

Mario Palacios Palacios, selon les enqu?teurs de la police judiciaire ha?tienne, ?tait l’un des Colombiens qui ont p?n?tr? dans la chambre du pr?sident Mo?se, l’ont tortur? et abattu de plusieurs balles. Ce Colombien contre qui un mandat d’arr?t avait ?t? d?cern? au niveau international avait d? quitter le pays et s’?tait r?fugi? ? la Jama?que. Il est actuellement en prison aux ?tats-Unis.

Rodolphe Jaar, 49 ans, Ha?tiano-Chilien, pr?sent? en janvier dernier au juge Lauren Louisin du district sud de la Floride, <>, selon un communiqu? du minist?re de la Justice des ?tats-Unis publi? le jeudi 20 janvier 2022.

L’ancien s?nateur John Joseph Jo?l, objet d’un mandat d’arr?t dans le cadre de l’assassinat du pr?sident, est actuellement aussi en prison aux Etats-Unis. L’homme d’affaires Samir Handal, objet aussi d’un mandat d’arr?t dans le m?me dossier, est en prison en Turquie.