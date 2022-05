Wendyyy, Vanessa Desire et BIC sur un meme track : le public savoure, le texte fait debat

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Avec la participation du rappeur BIC et de la chanteuse Vanessa Desire, <>, sur un instrumental colore d’une sonorite africaine, est une invitation a la diaspora, d’une part. Une invitation a rentrer <> et a travailler pour son developpement. D’autre part, les trois artistes chantent la beaute et les ressources de la terre d’Haiti.

Dans <>, Wendyyy decrit la nostalgie d’un haitien qui ne veut que retrouver sa terre, au cours d’un moment de ras-le-bol, de surcharge. Avec l’accroche (hook) <>, le rappeur rappelle tout ce qui l’attire chez lui, explique son impatience. <>, rappe Wendyyy.

Pour sa part, dans un melodieux refrain qui revient a deux reprises, Vanessa Desire loue nos plages, d’autres attractions naturelles et exhorte a venir offrir son coup de pouce. <> C’est Roosevelt Saillant, dit BIC Tizon Dife, qui conclut le voyage. Il pointe du doigt des pistes a exploiter pour la creation de richesse en Haiti. <>, sont les dernieres paroles de <>, signees BIC.

<> arrive a un moment ou l’on s’attendait a de l’egotrip, du <>, de la part de Wendyyy. C’etait le cas pour la saison 1 avec LVAR. D’autant plus que l’annonce a surgi apres celle de Baky sur les dates de sortie de ses albums. Repute pour etre un bon stratege, le King surprend plus d’un. Autre surprise, la presence de BIC et de Vanessa Desire alors que la saison 1 n’avait qu’un seul feat (Durkheim sur Lento).

Des debats passionnes

Les avis des internautes de la diaspora, a qui le principal message de <> est adresse, sont partages. Certains voient d’un bon oeil cette invitation a revenir. D’autres croient que ce n’est pas encore le moment opportun. Le message tombe mal, disent-ils. Toutefois, des compatriotes plus categoriques rejettent d’un revers de main l’idee et invitent Wendyyy a precher par l’exemple. Aucune visite du leoganais en Haiti n’a ete signalee depuis ses episodes de maladie en 2019 ou il a eu une crise a l’aeroport, sur le point de se rendre a l’etranger.

Cependant, il faut remarquer que <> ne propose pas un retour definitif aux haitiens qui vivent a l’etranger. Le texte decrit de preference un moment particulier de repit et un desir d’etre chez-soi pendant un moment, pour passer du bon temps. Pour preuve, <>, lance Wendyyy qui ne parle pas de demission ou d’abandon de poste. Ensuite, <> invite la diaspora a aller mettre la main a la pate pour un renouveau d’Haiti, tout en invitant les autorites a jouer leur partition. Comment ? Vanessa Desire et BIC nous le disent.

Par ailleurs, <> permet a Wendyyy de repeter l’exploit d’1 million de visionnements sur YouTube en moins de 24 h qu’il avait deja connu avec LVAR et <>.