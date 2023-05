WhatsApp prévoit de remplacer les numéros de téléphone par des pseudonymes dans une mise à jour à venir

​

WhatsApp se prépare à une mise à jour majeure qui révolutionnera la façon dont les utilisateurs s’identifient sur la plateforme de messagerie. Selon les dernières informations, WhatsApp prévoit de remplacer l’utilisation des numéros de téléphone par des pseudonymes dans une prochaine mise à jour.

Actuellement, lors de l’inscription à WhatsApp, les utilisateurs doivent fournir leur numéro de téléphone pour accéder au service. Cependant, cette méthode d’identification pose parfois des problèmes de confidentialité et de sécurité. Avec la future mise à jour, les utilisateurs pourront choisir un pseudonyme unique qui les représentera sur WhatsApp.

Cette évolution est une réponse à la demande croissante de la part des utilisateurs qui souhaitent préserver leur vie privée tout en utilisant la messagerie instantanée. Les pseudonymes offriront une couche supplémentaire de protection, car les utilisateurs n’auront plus besoin de partager leur numéro de téléphone pour communiquer avec d’autres personnes sur WhatsApp.

L’ajout des pseudonymes dans la prochaine mise à jour facilitera également les discussions de groupe et les interactions avec des personnes moins familières. Les utilisateurs pourront choisir des noms d’utilisateur mémorables qui leur permettront d’être identifiés plus facilement dans les conversations.

Cependant, il reste encore des questions sans réponse concernant les détails de cette fonctionnalité. Il n’est pas clair si les pseudonymes seront visibles par tous les utilisateurs de WhatsApp ou s’ils seront limités aux contacts existants. De plus, il n’y a pas encore d’informations sur la possibilité de masquer ou de modifier les pseudonymes une fois choisis.

Cette mise à jour représente un changement majeur pour WhatsApp et pourrait transformer la façon dont les utilisateurs interagissent sur la plateforme. Avec l’adoption des pseudonymes, WhatsApp s’efforce de renforcer la confidentialité et la sécurité tout en offrant une expérience de messagerie plus personnalisée. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur la date de sortie de cette mise à jour et ses fonctionnalités complètes.

