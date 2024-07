WhatsApp prévoit la suppression de conversations : voici comment sauvegarder vos donnéesMen

WhatsApp : comment sauvegarder vos conversations avant leur suppression par l’application de messagerie.

WhatsApp a récemment annoncé que les utilisateurs n’auront plus que 30 jours pour sauvegarder leurs conversations stockées sur Google Drive. Cette décision intervient à cause de la limitation de l’espace de stockage gratuit à 15 Go par Google Drive, ce qui pourrait entraîner la perte de données importantes pour ceux qui dépassent cette limite, ont rapporté plusieurs sites dont l’Internaute.

L’application de messagerie instantanée, gérée par Meta, envoie actuellement des notifications aux utilisateurs pour les informer de cette nouvelle politique. Pour éviter de perdre des conversations importantes, les utilisateurs doivent migrer leurs discussions vers d’autres supports.

Il existe plusieurs options de sauvegarde dont l’exportation des discussions sur un disque dur externe : méthode la plus simple qui consiste à sauvegarder les conversations sur un disque dur externe. Pour ce faire, ouvrez une discussion WhatsApp, sélectionnez les trois points en haut à droite, puis choisissez l’option “plus”. Ensuite, sélectionnez “exporter discussion” pour télécharger vos données et les stocker sur le support de votre choix.

Et ensuite l’augmentation de la capacité de Google Drive : pour ceux qui préfèrent continuer à utiliser Google Drive, il est possible de souscrire à des options payantes pour augmenter la capacité de stockage au-delà des 15 Go gratuits. Google Drive offre des plans allant jusqu’à 100 Go, 200 Go ou même 2 To, selon les besoins des utilisateurs.

Il est crucial pour les utilisateurs de WhatsApp de prendre des mesures rapidement pour sauvegarder leurs données. Qu’il s’agisse de déplacer les conversations vers un disque dur externe ou d’augmenter l’espace de stockage sur Google Drive, ces solutions permettent de préserver des informations importantes et d’éviter toute perte de données.

