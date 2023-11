William O’Neill se dit alarmé de la situation préoccupante d’Haïti

​

William O’Neill, expert indépendant sur la situation des droits humains en Haïti se dit alarmé de la situation préoccupante d’Haïti.

A l’issue de sa deuxième visite offiicielle en Haïti, William O’Neill, expert indépendant sur la situation des droits humains en Haïti lors d’une conférence de presse ce mardi 31 octobre 2023 a exprimé sa préoccupation par rapport à la situation préoccupante qui s’étend rapidement à d’autres départements, notamment l’Artibonite et le Nord-Ouest du pays soulignant que les meurtres, blessures et les cas de kidnapping font partie le quotidien de la population haïtienne.

“La violence sexuelle contre les femmes et les filles demeure endémique et aucune avancée concernant l’accès aux services et à la justice pour les survivantes n’a été enregistrée depuis ma dernière visite” a souligné William O’Neill.

William O’Neill a exprimé sa préoccupation par rapport à l’impact de l’insécurité et de la violence sur les enfants précisant que c’est une génération entière qui semble être sacrifiée par la violence. C’est l’avenir du pays qui est menacé par la situation dramatique de sa jeunesse. De ce fait, il exhorte les autorités à accorder une attention prioritaire à la situation des enfants.

“J’ai reçu de nombreux témoignages indiquant que beaucoup d’enfants souffrent d’émaciation, forme de malnutrition la plus mortelle. Plus de 500.000 jeunes n’ont pas accès à l’éducation. De nombreux enfants de ces quartiers sont recrutés par les gangs, faute d’opportunités, ou par peur des représailles” a-t-il déclaré.

En ce qui concerne la justice haïtienne, William O’Neill informe que le système de justice haïtien demeure dysfonctionnel et non adapté pour protéger les enfants en danger ou pour juger les mineurs en conflit avec la loi. Il souligne avoir visité la prison pour mineurs de Port-au-Prince, le Cermicol où il a fait le constat alarmant de la surpopulation carcérale, avec un taux d’occupation dépassant les 350%; l’insalubrité et le manque d’accès à l’eau potable exposant les enfants aux maladies.

Concernant les condamnés, l’expert indépendant sur la situation des droits humains en Haïti précise que 99% des mineurs détenus dans la prison n’ont pas été condamnés, la plupart d’entre eux sont en situation de détention préventive prolongée. “Ils sont incarcérés depuis des années pour vol d’une poule, de chaussures ou de téléphone, sans avoir vu un juge” déplore-t-il. De ce fait, il encourage la mise en place d’une Commission intergouvernementale pour faciliter le désengorgement des prisons.

Sa préoccupation pour la situation des déplacés internes.

En ce qui concerne les déplacés internes, William O’Neill informe qu’il y a au moins 200,000 personnes déplacées en Haïti et beaucoup vivent dans des conditions inhumaines, sans accès aux services de base, survivant dans des camps de fortune. À ce stade, il croit que l’Etat doit prendre ses responsabilités pour prévenir les violations et les abus des droits humains mais aussi pour protéger sa population, en particulier les populations les plus vulnérables.

Face à la dégradation de la situation sécuritaire, William O’Neill croit que le déploiement de la Mission Multinationale de Soutien à la Sécurité (MMSS) dans des conditions strictes de respect et de protection des droits humains, est nécessaire pour soulager les populations en proie à la souffrance. Toutefois, il dit avoir entendu un désir fort pour l’arrivée de cette mission au sein de la population haïtienne.

“La Police Nationale Haïtienne (PNH) doit notamment accélérer son processus de “vetting” de ses agents et le système judiciaire doit achever la certification de ses magistrats, les codes de déontologie doivent être mis en œuvre” poursuit M. O’Neill. Il profite également pour réitérer ses encouragements au travail mené par l’Unité de Lutte contre la Corruption (ULCC) pour lutter contre le fléau de la corruption dans le pays.

Au cours de sa visite, William O’Neill s’est rendu à Ouanaminthe et a visité les travaux de construction du canal sur la rivière Massacre. En raison de ses constats, O’Neill réitère son appel au dialogue et au passage de l’aide afin de protéger les populations vulnérables de l’impact humanitaire dramatique de cette mesure en saluant le travail de la police à Ouanaminthe et Fort Liberté qui, grâce à une police communautaire et de proximité, a réussi à maîtriser la situation de la violence dans le département du Nord-Est.

“Assurer la sécurité et la protection de la population est une priorité. Surmonter les lacunes institutionnelles et renforcer l’Etat de droit restent des prérequis fondamentaux pour un changement sur le long terme. Ne répétons pas les erreurs du passé” a-t-il conclut.

