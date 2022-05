Wyclef Jean pr?sente un nouveau son et parle des gangs

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Frantz Duval : Wyclef Jean, vous venez de produire une nouvelle chanson et c’est en cr?ole. Avec qui avez-vous collabor? pour produire cette musique ?

Wyclef Jean : Je viens de cr?er un nouveau son. Je le baptise <>. C’est un m?lange de drill music et de rara. J’ai ensuite ajout? la voix d’Eddy Fran?ois qui s’y conna?t en musique racine. J’ai travaill? ce son avec au moins deux amis afin de produire la chanson. Sur cette composition j’ai aussi invit? Jessie Woo et mon ami Nick Cannon. J’ai vu Jessie Woo une fois ? Wild N Out sur MTV, ensuite j’ai fouill? sur internet pour ?couter ses productions. J’ai appr?ci? son style et c’est ce qui m’a incit? ? l’inviter sur ce projet.

Maintenant je parle de Chapitre 2 parce qu’il s’agit d’un nouveau d?part. Pour moi, il ?tait extr?mement important que la premi?re chanson du Chapitre 2 soit en cr?ole. Puisque cette ann?e nous sommes en train de c?l?brer le 25e anniversaire de l’album Carnival qui avait battu tous les records et inspir? d’autres artistes comme Drake, Kanye West.. C’?tait le premier album dans mon secteur sur lequel on trouvait des chansons en anglais, cr?ole et espagnol.

FD : Ne parlons pas du son ou du style, mais de la chanson. Pourquoi l’avez-vous produit ? Il y a des messages et des id?es que vous soutenez dans le texte…

WJ : J’ai v?cu beaucoup d’exp?riences avec Ha?ti. Je dis toujours qu’une exp?rience v?cue en Ha?ti est diff?rente des th?ories que l’on peut lire dans un livre. Sur le terrain, c’est quelque chose de tr?s diff?rent. J’ai assez v?cu en Ha?ti. Je me suis m?me port? candidat ? la pr?sidence. Je cherchais des solutions pour le pays et je ne savais pas quelle direction prendre. Apr?s tout ce que j’ai vu ici, j’ai retenu une chose. En Ha?ti, nous sommes les meilleurs experts pour accuser tout le monde, pour accuser les autres, pour imputer ? tout le monde ce qui arrive au pays. La formule est : <>



Cette chanson est une r?flexion. Je me place dans le r?le du responsable de tous les probl?mes. Etant donn? que tout probl?me ?quivaut ? une solution, ? la fin du texte, je propose les solutions.

FD : Que pensez-vous qu’il faut faire ?

WJ : Je pense qu’il faut ?tablir la stabilit?. Sinon, on ne peut pas se projeter dans l’avenir. Le pays ne peut pas fonctionner sans l’ordre, sans la discipline et sans la stabilit?. Maintenant, il faut franchir des ?tapes avant de parvenir ? la stabilit?. Je pense qu’un pays a besoin de sa police, au m?me titre que son arm?e. Ici, quand on parle d’arm?e, on pense aux coups d’?tat et aux putschs. Mais aux Etats-Unis quand on parle de l’arm?e on voit institutionnalisation. Un pays ne fonctionne pas sans les institutions. Si nous projetons un avenir pour Ha?ti, il faut repenser les choses. On parle d’ins?curit?, de kidnapping, etc. On ne peut pas combattre tout ?a sans un service d’intelligence. Les Ha?tiens devraient tenir compte de l’attitude des Etats-Unis dans le conflit entre l’Ukraine et la Russie. Quand les Etats-Unis veulent aider, on voit comment ils peuvent ?tre d?termin?s. On compte toujours sur ce que peut faire Washington pour nous aider. Mais on devrait d’abord se demander ce que nous pouvons faire pour sortir de cette situation. Les Am?ricains sont au courant de ce qui se passe ici, s’ils le voulaient, ils auraient pu nous aider de la m?me mani?re qu’ils le font pour l’Ukraine. Les Etats-Unis ne permettent pas ? l’arm?e ou ? la police d’importer certaines armes en Ha?ti. En revanche, nous sommes vraiment dans une situation d’extr?me urgence. C’est le chaos. En m?me temps, je comprends ce qui se passe dans les quartiers. Je ne supporte pas la violence. Mais dans une situation de pr?carit? ?conomique, de ch?mage, d’inflation, de hausse du prix du carburant, on peut faire face ? ces situations de violence. Moi, Wyclef Jean, je viens de la Croix-des- Bouquets (fief du gang 400 Mawozo). Si je n’avais pas ?migr? aux Etats-Unis, je ne sais pas ce que je serais devenu.

Il faut combattre l’ins?curit?, certes, mais il faut aussi am?liorer les conditions de vie de la population. Je pense que le probl?me peut ?tre r?solu. Quand on parle d’ins?curit?, on tente de g?n?raliser et de faire croire que cela concerne tout le pays. Quand Kingston ?tait invivable, on n’avait pas g?n?ralis?. On disait : il y a des probl?mes ? Kingston, en Jama?que. Pour moi, ce qui se passe ? Port-au-Prince peut ?tre r?solu. Je ne vois pas Ha?ti comme une fatalit?. Mais il faut la volont? des pouvoirs.

FD : Vous faites partie des premi?res personnalit?s qui sont entr?es dans les quartiers chauds au d?but des ann?es 2000. ? l’?poque, vous avez rencontr? ceux qui allaient devenir des chefs de gangs. Aux Etats-Unis, vous aviez servi de m?diateur entre les diff?rentes bandes rivales lors de la guerre entre les Bloods et les Crips. Aujourd’hui, en regardant ce qui se passe en Ha?ti, quelles sont vos r?flexions ? Que proposez-vous que l’on fasse ?

WJ : Aujourd’hui, on ne peut pas demander aux bandits de d?poser les armes. Ils gagnent beaucoup d’argent avec le kidnapping. Ils ont donc besoin d’une alternative. Moi, je crois au dialogue. C’est une solution. Mais on ne peut pas dialoguer ou n?gocier sans rien proposer (Si w vin negosye ou pa ka par?t san anyen).



Je ne parle pas n?cessairement d’argent. Il faut proposer une solution, une opportunit?. Moi, je crois au dialogue. Je peux dialoguer avec quelle que soit la personne. En m?me temps, il faut savoir quoi dire et quoi offrir. En 2000, j’?tais venu avec Y?l? Ayiti et des programmes pour aider les quartiers populaires. Depuis que Y?l? Ayiti a cess? ses activit?s, beaucoup de choses ont chang?. Les quartiers sont d?munis, on ne peut pas prendre le risque d’y p?n?trer maintenant. Pour revenir ? ce que je disais, le dialogue est la solution. Mais il doit s’accompagner de choses concr?tes pour offrir aux habitants des quartiers populaires.

FD : On va revenir ? la chanson. On a vu que vous tourniez une vid?o ? Little Haiti. Le clip va para?tre ?galement ? Quand allez-vous publier la chanson ?

WJ : Le clip sera publi? le 18 mai. Ensuite, la chanson sera sur toutes les plateformes. Avant le clip, j’ai voulu partager un teaser avec le public afin que les gens puissent voir la nouvelle direction que nous sommes en train de prendre. Si tu me demandais en un mot ce que repr?sente cette chanson, je te dirais qu’il s’agit d’une lettre adress?e ? tous les Ha?tiens. Si vous voulez lire ma lettre, vous n’avez qu’? ?couter la chanson. Parce que cela fait longtemps que vous ne m’avez pas entendu.

FD : On a ?galement appris que Wyclef supporte l’?quipe f?minine d’Ha?ti. Vous souhaitez l’annoncer officiellement aux lecteurs ?

WJ : Oui. Je l’avais d?j? annonc? sur Instagram et Twitter. Je les supporte ? 100%. Pour moi c’est tr?s important. Sur les r?seaux sociaux, on a tendance ? ne promouvoir que les choses n?gatives, alors qu’il y a tellement de choses positives comme les exploits de l’?quipe f?minine de football. Les filles nous rendent fiers. Et on devrait les supporter. Moi, je leur promets mon support ? tous les niveaux. J’aime ce que font les filles. J’appr?cie ?galement ce qu’entreprend Izolan avec le football. Je lui parle assez souvent.



A la Jama?que, on accorde beaucoup d’importance ? l’athl?tisme. En Ha?ti, on devrait accorder autant d’importance au sport, notamment au football. Il faut mettre des ressources financi?res dans le d?veloppement de ces disciplines sportives.

FD : On devrait aussi d?cider quel sport on veut vraiment appuyer en Ha?ti…

WJ : Oui. C’est tr?s important. La R?publique dominicaine et Porto Rico investissent dans le baseball, la Jama?que investit dans l’athl?tisme, etc. Il serait important qu’Ha?ti identifie une discipline pour y mettre l’accent. De plus, il faut un fonds d’investissement pour le sport en Ha?ti, car on peut avoir des talents dans les diff?rentes disciplines. Il suffit d’organiser des comp?titions sportives dans les diff?rentes disciplines et d’inviter les agents internationaux ? venir d?nicher des talents.

FD : Le 18 mai est la f?te du Drapeau et Wyclef aime faire flotter le drapeau national partout o? il passe. Wyclef sera o? ce 18 mai ?

WJ : Ma maman avait ?t? hospitalis?e. Elle a 81 ans. Elle avait ?t? tr?s malade. Maintenant qu’elle est sortie de l’h?pital, je serai avec elle le 18 mai et je vais en profiter pour d?guster avec elle un <>.

Propos recueillis par Frantz Duval



Retranscription : Jean Daniel S?nat



L?gendes



FD : Frantz Duval



WJ : Wyclef Jean.