Y a-t-il une volont? de rendre fonctionnelle la justice ?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

On r?p?te inlassablement que la justice ?l?ve une nation. Il semblerait qu’en Ha?ti, cette philosophie ne tient plus dans un pays o? tout est divis?, o? les hommes se tuent, s’entred?chirent, posent des actions malhonn?tes contre leurs semblables. La justice a-t-elle sa place dans une r?publique vieille de 218 ans d’ind?pendance ? Les autorit?s appel?es ? faire r?gner l’ordre, la discipline, ? faire appliquer la loi, sont-elles impliqu?es minimalement dans le respect des normes ?

Les justiciables croient toujours en la justice qui a un r?le ?minent ? jouer, la seule qui puisse mettre de l’ordre ? ce chaos. Elle tarde, certes, ? intervenir, mais on continue de croire que la justice finira par dire : c’en est trop !

On note avec amertume que le mot du droit est laborieusement prononc?. Pourquoi ?

Il est vrai que la m?me institution judiciaire prend ses responsabilit?s comme on l’a vu en 2021 : affaire Petit-Bois, affaire Arnel B?lizaire, affaire Abelson Gros-N?gre. Mais l’instruction de l’assassinat Monferrier Dorval tra?ne des pieds. Quant ? l’affaire de l’ancien pr?sident Jovenel Mo?se avec ses ramifications internationales et ses zones d’ombre, celle-ci reste toujours opaque.

Les constitutions ha?tiennes ont toujours pr?n? l’ind?pendance des trois pouvoirs et m?me l’interrelation entre ces derniers. Dans le souci de faire fonctionner les institutions de mani?re efficace et ?quitable, il y a une r?alit? ? ne pas occulter : l’interf?rence de certains dans l’un ou l’autre pouvoir. Si l’ex?cutif est le garant de la bonne marche des institutions, cela ne veut pas dire pour autant que ses membres sont exempts de toute poursuite judiciaire, ? part les parlementaires qui jouissent de l’immunit? dans le cadre de leurs fonctions.

Nous prenons en exemple les constitutions fran?aise et am?ricaine qui mettent en ?vidence l’ind?pendance des pouvoirs, toutes les autorit?s politiques et judiciaires peuvent faire l’objet de poursuite judiciaire en cas de violation de la loi. Nous avons pour preuve la situation des pr?sidents Nicolas Sarkozy (France) et Donald Trump (Etats-Unis d’Am?rique) qui ont ?t? poursuivis en justice et qui ont ?t? entendus conform?ment ? la proc?dure y relative.

Voil? que chez nous, ceux-l? qui sont plac?s pour int?resser, encourager les magistrats dans leur mission qui est donner justice aux justiciables, pr?f?rent salir, avilir notre justice. Au lieu de compara?tre par-devant la juridiction comp?tente quand ils sont concern?s, malgr? le scandale autour de leur nom, ils m?prisent la justice de leur pays.

Si l’on foule la justice au pied, la cause est en partie imputable aux responsables du pays qui refusent que la justice fonctionne proprement et correctement.

Quand la justice marche mal, c’est toute la nation qui en paie les cons?quences. <>.

Les manifestations de rue, les agressions morales, verbales qui perturbent souvent l’ordre des choses ne devaient pas influencer le fonctionnement de la justice qui a la mission de rendre justice ? qui celle-ci est due.

La justice a ?galement pour mission de rendre forte la nation tant d?cri?e, avilie. N’est-ce pas la peur qui paralyse les acteurs judiciaires quand ils doivent remplir leur fonction de juges ou de commissaires du gouvernement, de substitut du commissaire du gouvernement ou encore de juge de paix ?

Si la justice ?l?ve une nation, il revient aux autorit?s du pays de commencer par mettre tout en oeuvre afin qu’elle puisse ?tre appliqu?e envers et contre tous.