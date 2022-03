Yanick Lahens decoree par l’ambassadeur de France en Haiti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Un public trie sur le volet compose notamment d’ecrivains a ete temoin de cette distinction recue par l’auteure ce vendredi soir, des mains de l’ambassadeur de France en Haiti. Pour la femme de Lettres, ce titre temoigne d’une sorte de <> pour son travail.

<< Cette reconnaissance concerne mon parcours en Haiti et d'abord le travail que j'ai accompli en Haiti ou je vis et celui qui a eu un certain echo en France et ailleurs. Mes romans, mes essais, mes nouvelles, les articles que j'ai ecrits ont toujours eu comme fil souterrain la maniere particuliere de decliner ici en Haiti la condition humaine. Mon enseignement a l'ENS en Haiti comme mon court passage au College de France, mes engagements dans les associations en Haiti comme en France ou ailleurs participent du meme esprit : reconnaitre la place centrale d'Haiti dans la construction de la modernite et surtout la remise en question des aspects de cette modernite. En ce sens Haiti occupe une place emblematique. Elle est le premier pays du Sud et inaugure les rapports Nord-Sud. Elle est la premiere qui oblige a decentrer la pensee dominante vers un autre universel. Et les mutations du monde d'aujourd'hui reposent precisement sur cet enjeu et ce defi. Le chemin est long, tres long mais il commence pour ces puissances d'aujourd'hui a integrer a leur recit national, le fait colonial. Et pour le faire nous devons prendre le risque de l'inconfort.

Quand en mai 2010, j’ai accepte de poser la premiere pierre du premier et seul Memorial de l’esclavage a Nantes en France c’est parce que ce projet etait la concretisation d’une longue lutte du maire de l’epoque et des associations de la societe civile qui allait dans ce sens. J’ai recemment accepte d’etre membre du premier conseil d’administration de la Fondation pour la memoire de l’esclavage qui fait un travail de sensibilisation et d’education en ce sens. >>

Dans son discours de circonstances, l’ambassadeur de France en Haiti, Fabrice Mauries, a salue le grand travail effectue par Yanick Lahens tout en retracant le long parcours de la romanciere haitienne. De son exil en France a l’age de 15 ans, passant par ses etudes de lettres a la Sorbonne, son retour au pays natal et son integration comme professeure a l’Ecole Normale superieure allant a sa participation a l’elaboration de la reforme introduisant le creole dans le systeme educatif haitien, de la presentation des differentes oeuvres de l’auteure et de ses divers prix decroches ; M. Mauries n’a rien laisse au hasard.

<>, a affirme le diplomate francais.