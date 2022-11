Yo vann nou nan zobop

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Aujourd’hui, il semble que tout le pays a ?t? vendu aux zobop. En plein jour, on nous mange tout cru. Ici et ailleurs.

Nos responsables publics et de la soci?t? civile ont-ils vendu leur ?me ?

Ce n’est pas la premi?re fois que la R?publique dominicaine met en place des mesures aussi s?v?res et inhumaines contre les Ha?tiens qui vivent chez eux. C’est la premi?re fois qu’elles sont si choquantes et document?es sur vid?o.

Les images sont terribles. Et la politique officielle de notre principal voisin est affich?e : dehors les Ha?tiens. Ceux en situation irr?guli?re mais aussi tous les autres si on les attrape.

