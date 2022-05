Yonyon, le chef historique du gang 400 Mawozo, transfere aux Etats-Unis

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le chef du gang des 400 Mawozo, Germine Joly alias “Yonyon”, a ete extrade vers les Etats-Unis ce mardi 3 mai. C’est la Police nationale d’Haiti qui en fait l’annonce sur ses reseaux sociaux. Selon la PNH, son extradition a bord d’un avion special(FBI) fait suite a une demande d’entraide judiciaire produite par les autorites judiciaires americaines le 22 avril 2022. <>, precise la note de la police.

La PNH a egalement rappele que le prevenu est le numero 1 de l’organisation criminelle denommee “400 Mawozo”. Ce gang est implique dans plusieurs actes criminels dont assassinat, enlevement, vol de vehicule, destruction de biens prives et incendie etc. Cette bande armee avait notamment enleve les 17 missionnaires americains, des religieux francais et haitiens et recemment un attache agricole de l’ambassade de la Republique dominicaine en Haiti. Ce dernier est encore entre les mains de ses ravisseurs.

L’extradition de Germine Joly alias “Yonyon” intervient dans un contexte d’affrontements entre gangs rivaux dans plusieurs quartiers de Croix des Bouquets, Tabarre et Cite Soleil. Des milliers de personnes ont du se deplacer alors que d’autres sont assieges. Ce qui provoque une crise humanitaire dans cette partie de la region metropolitaine. Si aucun bilan officiel et exhaustif n’est encore etabli, des temoins rapportent que plusieurs dizaines de personnes ont ete tuees.