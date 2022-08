Youston Louis-Juste, pr?sum? bras droit de Lanm? San Jou, interpell? ? Mirebalais

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Youston Louis-Juste, ?g? de 32 ans, pr?sent? comme bras droit de Lanm? San Jou et originaire de Sarazin, 2e section communale de Mirebalais, a ?t? interpell?, une seconde fois, par la police dans la commune de Mirebalais, localit? Pilon, le lundi 22 ao?t 2022, a indiqu? la Police nationale d’Ha?ti sur les r?seaux sociaux ce mercredi.

Par ailleurs, Samuel Joseph et Guemson Joseph sont les noms de deux bandits qui ont ?t? mortellement bless?s dans des ?changes de tirs avec la police ? Cit? Doudoune dans une op?ration conjointe entre la brigade d’intervention du commissariat de Croix-des-Bouquets et des agents du Corps d’intervention et de maintien de l’ordre (CIMO), ce mercredi, appris le journal.

Au cours de cette op?ration, une otage a ?t? lib?r?e par la police. Il s’agit d’une dame kidnapp?e ? Delmas 31 le 12 ao?t 2022. Selon une source polici?re, la victime avait ?t? enlev?e alors qu’elle venait de quitter sa petite boutique, ? bord de son v?hicule, et s’appr?tait ? rentrer chez elle.

Dans la foul?e, la PNH a ajout? que le commandant en chef de la police nationale, Frantz Elb? a rencontr?, le lundi 22 ao?t 2022, les membres de la famille du policier F?lix ?lys?e, d?c?d? ? l’h?pital de Mirebalais apr?s avoir ?t? atteint d’un projectile dans des affrontements avec des bandits arm?s, ? Savien, Petite-Rivi?re de l’Artibonite. <>, a indiqu? la PNH sur sa page Facebook.