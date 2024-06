Zafem met à l’honneur la richesse de la culture haïtienne à travers le clip “Lalin ak Solèy”

Zafem Célèbre la Fête de la Musique avec la Vidéo “Lalin ak Solèy”.

À l’occasion de la Fête de la Musique, célébrée mondialement chaque 21 juin, le groupe haïtien Zafem a marqué l’événement en dévoilant le clip vidéo de “Lalin ak Solèy”, extrait de leur dernier album. Ce clip met en avant les diverses richesses culturelles et naturelles d’Haïti, capturant des éléments authentiques comme les “Lakou” des villes de province, les rivières, la mer, la gastronomie locale, les vêtements traditionnels, la danse et les coutumes haïtiennes.

La réalisation de cette vidéo a été confiée à LUX Media & Marketing, avec Abdias Laguerre et Oriol Vatelia à la direction. La légende de la musique haïtienne, Yole Derose, a également contribué en tant qu’actrice dans cette vidéo, ajoutant une touche supplémentaire de prestige et de tradition.

Depuis la publication de la vidéo, les réseaux sociaux ont été inondés de commentaires élogieux. De nombreux fans et spectateurs ont salué Zafem pour cette œuvre qui reflète fidèlement l’originalité et la culture haïtiennes, renforçant ainsi le lien entre la diaspora et les racines culturelles d’Haïti.

Le groupe Zafem, dirigé par Reginald Cangé et Dener Céïde, jouit d’une grande popularité au sein de la communauté haïtienne. Leurs performances sur scène attirent toujours une foule nombreuse, témoignant de leur talent et de leur impact culturel. Depuis la sortie de l’album “Lalin ak Solèy” (LAS), Zafem a multiplié les concerts en Haïti, avec des prestations mémorables les 24 et 25 décembre 2023 à Port-au-Prince, à Henfraza et au Centre de Convention El Rancho.

Avec “Lalin ak Solèy“, Zafem ne se contente pas de divertir ; ils célèbrent et préservent l’âme même de la culture haïtienne, offrant ainsi au monde une fenêtre authentique sur la beauté et la diversité d’Haïti. Leur engagement envers la culture et leur capacité à toucher les cœurs à travers leur musique et leurs visuels ne cessent de renforcer leur place dans le panthéon de la musique haïtienne contemporaine.

