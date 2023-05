Zafem secoue la toile avec son opus LAS

​

​

Lalin Ak Solèy, le single qui secoue la toile.

Le groupe Zafèm de Réginald Cangé et Dener Ceide a délivré le 5 mai dernier, à minuit, la marchandise tant attendue par le grand public. Lalin Ak Solèy (LAS) est le nom du premier album de ce jeune groupe musical qui a embrassé le public haïtien en particulier les amoureux de la bonne musique. Sur les réseaux sociaux, plusieurs morceaux ont défrayé la chronique, des internautes savourent déjà ce projet qualifié de perfectionnisme et de “konbit” artistique par certains connaisseurs.

Avant la sortie de ce projet comportant 16 morceaux, tout le monde se demandait où est passé le Groupe Zafèm. Si pour beaucoup l’attente était longue mais le résultat est satisfaisant à présent. C’est ce même résultat positif qui a poussé Dener Ceide a déclaré sur sa page Facebook “Nanpwen maladi sekrè sa pa trete. Di m sa ki bon ki pa janm pran tan.”

Grâce à une combinaison de la poésie, de bonnes mélodies, LAS est devenu un projet tant apprécié en l’espace d’une journée. La toile s’est enflammée par la qualité de l’opus proposé par Dener Ceide et Réginald Cangé. Même le célèbre musicien Fabrice Rouzier n’a pas raté l’occasion pour féliciter la bande. “Mèsi Zafem. Mèsi Dener Ceide. Mèsi Réginald Cangé Pè L’as. Nan moman ténèb sa a, Ayiti ap viv la, nou montre gen limyè kap vini. Albòm LAS la telman gen varyété ladann, li difisil anpil pou mwen di ki chanté mwen pito sou li”, a-t-il déclaré.

Grand connaisseur de la musique, le maestro Fabrice Rouzier a surtout décortiqué cet album. D’après lui, c’est un mélange de variétés qui a gardé toute son originalité. “Se yon zèv orijinal ki bay anpil respè ak tout stil Mizik Ayisyen ak Karayib. Coupe Cloué, Kassav, Tabou, Magnum, Harmonik, Septent, Tropic elatriye reprezante. Non sèlman kreyasyon yo make ak tout koulè lakansyel mizikal la, mesye yo mete Elton John ak eleman trap nan konpa, e yo fè Joe Satriani solo sou yon hit Meridional des Cayes…Koumabo”, s’est réjoui l’expérimenté Fabrice Rouzier.

Pour Yves Lafortune, ce nouveau projet “est comme une bouffée d’oxygène pour le peuple haïtien qui souffre dans sa chair et à travers ses os le mal de son pays. Depuis ce matin, il n’existe aucun espace où les compatriotes haïtiens ne parlent que de leur affaire”, a-t-il déclaré.

Il a aussi souligné qu’il passe une journée à écouter cet opus, tout en remerciant toute l’équipe. “Ma journée entière est empreinte de ZAFÈM et je ne me lasse pas. J’ai aussi écouté avec des amis et c’est pendant que nous allions aux eaux douces que le Docteur Jean Daniel Desrosiers nous a fait signe d’acercate. Mais quelle musique Seigneur! Réginald est au sommet de son art et Dener a vu le diable, c’est comme le jour le plus long, la formation est parfaite et absolue, merci Dener, merci Réginald, vous nous avez donné notre affaire!”

Depuis la sortie de ce projet, le groupe Zafèm attire déjà les regards. À travers les réseaux sociaux, LAS anime les débats. Difficile de ne pas tomber sur un commentaire ayant rapport avec le groupe ou une de ses chansons. Depuis vendredi, Réginald Cangé et Dener Ceide reçoivent les compliments pour leur complicité ayant abouti à ce beau travail.

L’animateur Jean Mary Simon a surtout indiqué que cette formation musicale est venue avec une nouvelle proposition musicale. “Imaj, « second degré », metafò ak pwezi okipe tout kò pwojè a. Kuiv yo an demon, pil koda nan pi fò mizik yo. Lanmou, patriyotis, feminis, motivasyon pèsonèl, sosyete anpil koze pale. Zafèm pa sèlman yon nouvo gwoup se yon nouvo pwopozisyon mizikal.”

Par ailleurs, l’animateur de Chokarella, Carel Pèdre, a répondu à un commentaire d’un internaute lui demandant d’où provient l’inspiration de Dener et de Réginald. L’ancien présentateur de Digicel Stars a uniquement répondu: “c’est très simple. Ils ne se laissent pas influencer par la pression des fanatiques. Ils ne sont pas à la recherche des hits. Ils font de la musique. Ils ont peaufiné leurs travaux. Et vous ressentez qu’ils ont une volonté d’être différents dans tous les sens”, a-t-il répondu à Pradley Vixama, ancien Internship Chokarella 2017.

Plusieurs morceaux font déjà leur chemin dont Lalin ak solèy, Le plein, M p ap fè silans, Dlo Dous, M p ap ka neye, Ati Sole entre autres. Candio John-Ford, jeune entrepreneur et mélomane avisé, a déjà écouté en boucle le projet LAS, et n’a pas manqué de laisser un commentaire au sujet des deux compères en l’occurrence Dener Ceide et Réginald Cangé. “Gen 2 vèsyon sou chak mizik Dener chante yo, yon vèsyon Dener, yon lòt Reginald. Nèg yo kreye yon bagay pou w pa janm fin satisfè, w ap anvi tande Reginald sou yon mizik Dener chante”, a lâché celui qui ne rate aucune occasion de faire la promotion des nouveaux morceaux de Zafèm.

Plusieurs autres spécialistes ont leur empreinte sur ce projet tant apprécié par le public. Il s’agit de Jorge Dobal, Igort Rivas, Ismael Vergara, Wesner Saint-Louis, Alex Cabit, Jonas Imbert, Cedric Louis, Alain Lewis, Mozart Louis. Avec les noms de Esther Fortune, Elli Maboungou, Davier Chiverton, Camille Armand, Jimmy Jean Félix, Macarios Césaire, Nickenson Prudhomme, Shedly Abraham, selon Dominique Domerçant.

Notons que le groupe Zafèm sera au rendez-vous le 8 juillet prochain à Melerose, New-York, pour sa première soirée en présentielle. Le spectacle est déjà sold-out en raison de la vente de tous les billets, selon les dernières informations.

En savoir plus:

5 dominicains recherchés pour trafic de stupéfiants arrêtés à l’aéroport Toussaint Louverture