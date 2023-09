Zanmi Lasante et HUM condamnent l’attaque armée dirigée contre l’Hôpital Universitaire de Mirebalais ce 26 septembre

​

Haïti : Zanmi Lasante et HUM condamnent l’attaque armée dont a été l’objet l’Hôpital Universitaire de Mirebalais ce mardi 26 septembre.

Les responsables de l’organisation Zanmi Lasante, et l’Hôpital Universitaire de Mirebalais (HUM), ont réagi après l’attaque perpétrée par des membres d’un gang contre le Centre hospitalier ce mardi 26 septembre dans la matinée. Ils disent condamner fermement cet acte brutal qui a “violé l’accord moral qui considère les hôpitaux comme des lieux de neutralité, laissant le personnel médical et les patients profondément traumatisés”.

“L’attaque récente, dirigée contre HUM et son staff bafoue les principes essentiels de la neutralité des hôpitaux. Les hôpitaux devraient être des lieux respectés où les patients, les soignants et les visiteurs sont en sécurité, à l’abri de la violence”, écrivent les directions exécutives des deux institutions, à travers un communiqué.

Cette attaque, selon ce communiqué, a laissé une profonde cicatrice sur le personnel de l’hôpital et les patients. “Parmi les plus de 350 patients présents lors de l’attaque, de nombreux se trouvaient en soins intensifs, dans un état critique. L’Unité de Soins Intensifs Néonatals de l’hôpital, abritant des nouveau-nés fragiles et sans défense, reposant dans des incubateurs a été ciblée par les tirs. Plusieurs incubateurs ont été endommagés par les tirs, mettant en danger ces bébés déjà vulnérables”, déplorent ces structures.

Si aucun mort ni aucun blessé n’a été recensé, Zanmi Lasante et HUM estiment que cette attaque souligne l’urgence pour les autorités locales, les forces de l’ordre et la communauté internationale de prendre des mesures fermes pour garantir la sécurité des hôpitaux. “Les actes de violence contre les établissements de santé non seulement perturbent la prestation vitale de soins médicaux, mais causent aussi un traumatisme durable à ceux qui cherchent et prodiguent des soins”, ont-elles fait savoir.

