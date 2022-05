Z?kl? renoue avec la sc?ne pour ses 40 ans

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ce qui est n? de l’envie de trois jeunes de s’amuser tout en faisant ce qu’ils aiment le plus au monde, ? savoir la musique, est vite devenu un groupe ? succ?s qui restera dans les annales de la musique ha?tienne. Quand Joel et Mushi Widmaer accompagn?s de Raoul Denis Jr avaient cr?? Z?kl?, ils ne faisaient pas partie des musiciens professionnels de leur ?poque qui vivaient de la musique. Mais ils avaient l’amour et l’envie de jouer avec les sonorit?s et les rythmes pour cr?er une musique atypique. Ce qu’ils ont r?ussi ? faire.

<>, raconte Jo?l Widmaier sur le plateau de Ticket.

Compos? de jeunes qui ne s’?taient donn? aucune limite et qui s’ouvraient ? tous les genres musicaux tendances de l’?poque sur le march? international comme le rock, le funk ou encore la fusion-jazz, Z?kl? allait se permettre certaines variations au compas tout en gardant sa rythmique. Grosse prise de risque a une ?poque o? le compas direct ?tait au top de sa forme dans toute la Cara?be qui allait pourtant permettre ? ce groupe de capter l’attention du public.

<>, a confi? Jo?l Widmaer, chef de file de ce groupe. Mais Z?kl? ?tait tout aussi diff?rent dans sa fa?on d’?crire les textes de ses chansons tout comme dans sa fa?on de se pr?senter sur sc?ne. <>, a inform? le musicien qui dirige actuellement la fondation Ha?ti Jazz.

Le groupe Z?kl? a produit quatre albums, <>, <>, <>, <> et <>. Le groupe a ?galement sorti des singles comme <>, <> ou plus r?cemment <>.

En d?pit de son succ?s, le groupe Z?kl? allait cesser de produire au bout de certains temps. Les difficult?s, nous dit Jo?l Widmaer, ?taient immenses. D’abord, parce que les principaux leaders du groupe allaient se marier. Ensuite, comme ils produisaient eux-m?mes leurs disques, ils ont fait face ? des difficult?s ?conomiques. Enfin, le contexte social de l’?poque n’?tait pas favorable ? une continuation du groupe. Nous sommes dans les ann?es 90.

En 2011, le groupe sort le single <> apr?s pr?s de 20 ans sans sortir une nouvelle composition, m?me si, de temps en temps, le groupe se produisait sur quelques sc?nes ? l’?tranger. Beaucoup de gens ont cru ? un comeback du big band des ann?es 80. Mais ce n’?tait pas le cas, nous a dit Jo?l Widmaer qui a avou? qu’il n’est pas trop facile de reconstituer le groupe dans le contexte actuel.

Toutefois, rien n’emp?che le groupe de planifier une petite tourn?e pour ses 40 ans d’existence. <>, a inform? le maestro de Z?kl?. Par la suite, Z?kl? se produira ? New-York le 30 juillet avec Mizik Mizik, et le 31 au Brooklyn College eavec Mizik Mizik, Beethovas Obas et Mikaben entre autres.

Au cours de cette tourn?e, les fans de Z?kl? pourront se procurer un CD d’une anthologie pr?par?e par le groupe pour ses 40 ans qui est ?galement disponible en ligne, selon Jo?l Widmaer. Bon quaranti?me a Z?kl? !