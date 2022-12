Zoom sur les artisans de Jacmel

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Pierre Jude Comp?re, 58 ans, p?re de trois enfants, participe depuis une quinzaine d’ann?es ? Artisanat en f?te. Artisan en papier m?ch?, il a d?j? le sourire aux l?vres quand on lui demande son plus beau souvenir de l’?v?nement. <>, explique Pierre Jude Comp?re, qui souhaite vivre une belle f?te de l’Artisanat. A l’ annonce d’une ?dition d’Artisanat en f?te, l’artiste ?tait vraiment surpris. <>, souhaite l’artisan qui, au quotidien, affirme sa pr?sence au monde avec son art.

Malgr? l’ins?curit? et la crise ?conomique, ces artisans ont une fois de plus donn? la place ? l’enchantement, aux r?ves et ? la beaut?. <>, dit ?lie Blaise, consid?r? comme un incontournable de l’?v?nement. Pour cet artiste de renomm?e nationale, participer cette ann?e est un geste symbolique. Il pensait qu’il n’y aurait pas une ?dition cette ann?e. <>, dit ?lie Blaise, qui voit cette ?dition comme une ?toile qui porte espoir en ce temps sombre de crise ?conomique.

